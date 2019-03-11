شاهد الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt...

مشاهدة الحلقة 138 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 137 بعد توقيع ارطغرل واليجناك اتفاق يقضي بتسليمه للسلطان السلجوقي كيكاوس والصندوق مقبال الرحيل عن سوغوت، ويعود ارطغرل لفرض سيطرته على سوغوت بالكامل، وتكليف بيبولات بمهمة حماية كيكاوس والصندوق حتى وصولهم إلى هولاكو، وفشله في المهمة بعد أن دبر ارطغرل لاستعادة كيكاوس والصندوق، وينتهي أمر الصندوق بعد أن فتحه دراغوس بدون مفتاح وحرقه، وقتل سوبوتاي وارسال رأسه إلى اليجناك والكثير من الأحداث المثيرة في حلقة الليلة، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

الحلقة 138 الآن قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

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تفاصيل الحلقة 138 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 137 من قيامة ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، حيث نجح اطغرل في فرض سيطرته من جديد على سوغوت، بعد الاتفاق الذي عقده مع اليجناك وتسليمه الذهب وكيكاوس، ومن جديد يفضل بيبولات في المهمة التي كلفه بها اليجناك وهي توصيل الذهب وكيكاوس إلى هولاكو، بعد مهاجمة محاربي ارطغرل لهم ونزع السلطان من أيديهم، ومقتل سوبوتاي على يد تورغوت، وإصابة ينال في المعركة، وفشل بيبولات في دخول سوغوت مرة أخرى بعد أن هاجمه درومول قائلاً أنه ليس لك مكان بينناً، فيعود بيبولات إلى دور الباسيتي ويقرر قتل أرطغرل وخطف سليمان للحصول منه على معلومات عن الصندق وكيكاوس، واستمرار ترقب انتقام سيرما من ابيليغي وسالجان، والكثير من الأحداث المثيرة التي تشهدها حلقة الليلة من قيامة ارطغرل.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الحلقة 138 موقع النور مترجمة من هنا

الآن متابعة الحلقة 138 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 139 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 13 مارس.

الإعلان الأول للحلقة 139 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 139 ارطغرل الأكثر اثارة