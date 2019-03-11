الآن الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع...

الآن مشاهدة الحلقة 138 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة خاصة بعد الإتفاق الواضح الذي عُقد بين ارطغرل واليجناك ويقضي بعودة سيطرة ارطغرل على سوغوت وتسليمه الهب وكيكاوس، واسناد مهمة توصيل الصندوق وكيكاوس إلى بيبولات، وخطة بديلة من ارطغرل لمهاجمة بيبولات ومحاربيه بعد معرفته بخطة سير الصندوق وتخفي تورغوت وباسمي وهجومه على المحاربين وطعن ينال ونزع السطلنا من أيديهم، وانتهاي أمر الصندوق بعد أن فتحه جوندوز بدون مفتاح وحرقه، وعودة بيبولات إلى دور الباسيتي بعد أن قرر الانتقام من ارطغرل وخطف سليمان، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموك ودعوة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على موقع النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل شاه، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت والبعد عن أعدائه من المغول والصليبيين، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصيل من وقع خيال المؤلف.

الحلقة 138 الآن قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

الحلقة 138 مترجمة موقع النور من هنا

موعد عرض مسلسل ارطغرل

العرض الأول لمسلسل قيامة ارطغرل يكون في الثامنة من مساء كل أربعاء على قناة trt 1 التركية، السابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم إذاعته في الثامنة من مساء الخميس على قناة دعوة ووطن مترجم، ويتولى موقع النور ترجمة المسلسل عقب انتهاء الحلقة مباشرة، وننشر في “عرب نيوز” فيديو الحلقة مباشرةً بالترجمة الحصرية مساء الأربعاء من كل أسبوع.

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

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قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500

الآن الحلقة 132 مسلسل قيامة ارطغرل قناة trt 1 بث مباشر من هنا

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الحلقة 138 قيامة أرطغرل الآن برابط فيديو يوتيوب، كامل مترجمة بالعربية من موقع النور وقناة trt 1 التركية، حيث شهدت الحلقة الكثير من الأحداث الهامة ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة اشتداد الصراع، خاصةًً بعد الخطة التي أعدتها سيرما للإنتقام من سالجان وابيليغي، وما دار بين بيبولات ودرومول بعد أن تصدى له ومنعه من دخول سوغوت والذي ذهب إليها مهزوماً راغباً في معالجة محاربيه وينال، ثم تحوله إلى الباسيتي للإنتقام بعد أن فشل في المهمة التي وكلها له إليجناك وهي مهمة توصيل الصندوق وكيكاوس إلى هولاكو، وقتل تورغوت لسوبوتاي وارسال رأسه إلى اليجناك والذي سيثور ويغضب بشدة ويقرر الانتقام من ارطغرل وبيبولات، ثم انتهار أمر الصندوق على يد جوندوز المستهتر الذي فتحه بدون مفتاح بعد أن وضع فيه ارطغرل مادة متفجرة.