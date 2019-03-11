من هنا| مشاهدة المسلسل الكويتي غصون في الوحل الحلقة 17 ومواعيد العرض على Shahid.net

مسلسل غصون في الوحل، دراما كويتية من بطولة الفنانة هدى حسين، حقق نجاحاً كبيراً في الكويت وخارجها منذ عرض الحلقة الأولى له والتي كانت في 19 فبراير 2019 وقد اعتبره البعض الانطلاقة الكبرى للدراما الكويتية في العصر الحديث، مما جعل المشاهدين ينتظرون حلقات المسلسل الحلقة تلو الأخرى، فهو مسلسل تلفزيوني يومي كوميدي يعرض من الأحد إلى الخميس، أما عن قصة المسلسل والأحداث التي تدور فيه والقنوات العارضة ومواعيد الإذاعة الأولى والإعادة فضلاً عن الحلقات عبر موقع شاهد دوت نت، فهو ما سنتطرق إليه تفصيلياً في السطور المقبلة.

موعد عرض مسلسل “غصون في الوحل” والإعادة والقناة الناقلة

يعرض مسلسل غصون في الوحل على قناة Mbc 1 في تمام الخامسة مساءاً من كل يوم من الأحد إلى الخميس بتوقيت السعودية، والإعادة في تمام الواحدة صباحاً والإعادة الثانية الساعة 2 صباحاً، والمسلسل من إخراج محمد حسام الشمري وعلى بدر رضا، ومن تأليف منى النوفلي ومن انتاج مركز فن الروان للإنتاج الفني والمسرحي، أحداث المسلسل تدور حول البطلة “غصون” التي تعمل رئيسة مركز الموظفات بإحدى الوزارات، وهي امرأة مغرورة مليئة بالعقد النفسية تبلغ من العمر 48 عام، وحيدة ماتت عائلتها وليس لديها أبناء إذ أنها لم تتزوج.

مواعيد العرض السعودية القاهرة عرض أول 5 مساءاً 4 مساءاً إعادة أولى 2 صباحاً 1 صباحاً إعادة ثانية 1 ظهراً 12 ظهراً

Advertisements

حلقات مسلسل غصون في الوحل على Shahid.net

قصة مسلسل “غصون في الوحل”

المركز الذي تعمل به غصون ملئ بالعاملات، لكل منهما قصة مختلفة، وتعتقد غصون بأنه هو المكان المخصص للنساء المهمشات والعاجزات، فإحداهما لديها طفل مريض وتركها زوجها، وأخرى متزوجة ولديها ثلاث أبناء ومغرورة، واحداهما ليس متزوجة ولا تفكر في شيئ سوى نفسها، وعلى الرغم من المشاكل التي تحيط بكل واحدة منهن إلا أنهن متمكسات، فيما عدى غصون فهي قاسية من الخارج ولا تهتم بنفسها، تبادر الأخريات بالرد بقسوة مُخفية ورائها قصة كبيرة تكشفها حلقات المسلسل المتعاقبة.

تعيش غصون في منزل كبير بمفردها، تمكث لساعات على الأريكة ولا تفعل شئ سوى مشاهدة التلفاز والجلوس على مواقع التواصل الإجتماعي، وتعمل مع غصون عاملة تدعى ابتسام وهي مغرورة فقررت غصون معاقبتها بإرسال رسائل غزل إليها، وقد تسببت في طردها من العمل، كما قامت بمراسة عاملة أخرى تدعى بدرية ومغازلتها وتهديدها فوقعت هي الأخرى في فخها والكثير من الأحداث الأخرى الشيقة التي تشهدها أحداث المسلسل.

الإعلان الرسمي لمسلسل غصون في الوحل