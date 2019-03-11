الان شريط الحلقة السابعة عشر 17 من مسلسل غصون في الوحل |||مشاهد جديدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة...

تعد بطلة مسلسل غصون في الوحل غصون إمرأة لا تطيق السعادة ويحترق قلبها عندما تطلع على أي علاقة سوية بين زوجين، وتسعى لتخريبها وسرعان ما نعرف السر الذي ملأ قلب غصون بهذا الحقد والكره تجاه الناس، حيث نتعرف على حياتها وخلفيتها الاجتماعية من خلال لقطات الفلاش باك التي أظهرها المخرج لنا وأبدع في اخراجها، حيث وظفها المخرج جيدا يتضح ذلك من خلال الحلقات.

نكشف لأعزائنا القراء في هذا المقال كل ما يهمكم معرفته والعثور عليه فيما يخص مسلسل غصون في الوحل وقصة وأحداث المسلسل وأبطال العمل بالإضافة إلى رابط مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة السابعة عشر فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم يصلكم كل جديد.

مسلسل غصون في الوحل

تدور أحداث مسلسل غصون في البحر، حول غصون وهي امرأة أربعينية تعاني من عقد ومشاكل نفسية كثبرة، تجعلها تحقد على الأخرين وتتخبط في المشاكل، وهو ما يؤثر بالسلب على حياتها وتوضح بطلة العمل الفنانة هدى حسين، أنها تلعب لأول مرة هذا الدور، الذي سيمثل نقلة نوعية في حياتها الفنية، وأضافت الفنانة هدى حسين أن غصون شخصية تجمع كل التناقضات والمفارقات في شخصيتها، وعاشت طفولة مؤلمة جعلتها تحقد على الأخرين وتسبب المشاكل لكل من حولها، وأكدت الفنانة هدى حسين على الطفولة الصعبة التي عاشتها غصون، حيث لم تجد حناناً من أسرتها ولا المجتمع، مما أدى إلى جعلها شخصية لا تبالي بالأخرين وهمومهم وأثر نفسياً عليها وجعلها تحقد على كل من حولها، وأوضحت الفنانة أن كل ما نعيشه في طفولتنا يظل راسخاً في عقولنا إلى الأبد، وأننا لسنا سوى انعكاساً لما عشناه في الطفولة.

غصون في الوحل

أحد الأعمال الدرامية الكويتية الضخمة، ويقوم ببطولته كل من هدى حسين ومحمد الرشيد وعبد الله الطراروة وعبدالله السيف ومحمد المنيع ولطيفة المجرن وفوزي الشطي وأميرة محمد وسارة القبندي وعلي الحسيني وغيرهم الكثير، مسلسل غصون في الوحل من انتاجات ديتونا للانتاج الفني بالتعاون مع ايجل فيلمر، وقد عرض مسلسل غصون في الوحل يوم أمس الأحد الموافق 17 فبراير 2019، على شاشة ام بي سي والتي تعد المنصة الاعلامية الأكثر انتشاراًـ في العالم العربي.

قصة مسلسل غصون في الوحل

أوضحت الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل غصون في البحر، أن غصون ستؤثر في حياة من حولها، فهي تعمل رئيسة لقسم الموظفات في إحدى الوزرات، وأنها كانت تحلم دائما بتكوين عائلة، ولكنها لا تمتلك أب أو أخ أو زوج، وتعاني من مشاكل نفسية كثيرة تؤثر بالسلب في تعاملها بالمحيطين حولها، وأكدت هدى حسين بأن شخصية غصون شخصية جديدة، ربما سيكرهها البعض وسيحبها البعض الأخر، وقالت أن دائماً الجمهور هو الحكم، فيما قالت النجمة البحرينية أميرة محمد، أنها تشعر بالفخر والإعتزاز أن تقف أمام جميع هؤلاء النجوم في مسلسل غصون في الوحل، وأوضحت أنها تلعب دور شخصية تعاني نفسياً وعاطفياً، واستأنفت حديثها قائلةً “اليوم أعود مجدداً إلى الدراما الكويتية من خلال مسلسل “غصون في الوحل” الذي تكفّل المخرج محمد دحام الشمري في إخراجه، وسيتم عرضه قريباً على الشاشة الصغيرة، حيث أؤدي فيه دور البطولة بمعية الفنانة القديرة هدى حسين، التي ألتقي بها للمرة الثالثة في مشواري، بعد مسلسلي “الدكتورة” و”صمت السنين”.

حلقات مسلسل غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الأولى 1 من هنا

مسلسل غصون الوحل الحلقة الثانية 2 من هنا

الحلقةالثالثة 3 من مسلسل غصون في الوحل من هنا

الحلقة الرابعة 4 من مسلسل غصون في الوحل من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الخامسة 5 من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة السادسة 6 من هنا

Advertisements

مسلسل غصون في الوحل الحلقة السابعة 7 من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة الثامنة 8 من هنا

مسلسل غصون في الوحل 9 التاسعة اضغط هنا.

مسلسل غصون في الوحل 10 العاشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 11 الحادية عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 12 الثانية عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 13 الثالثة عشرة من هنا

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 14 الرابعة عشر من هنا،

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15 الخامسة عشر من هنا

مسلسل غصون في الوحل 16 السادسة عشر عبر شاهد نت من هنا

نتابع معكم اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل غصون في الوحل 17 السابعة عشر، حيث سننق لكم رابط مشاهدة الحلقة حصريا عبر شاهد نت فتابعونا.

الآن يمكنكم متابعة تفاصيل وأحداث الحلقة الجديدة من مسلسل غصون في الوحل 17 التي ينتظرها الكثير، إليكم رابط مشاهدة الحلقة السابعة عشر من مسلسل غصون في الوحل من هنا مقدمة من موقعكم عرب فور نيوز، أسرة موقعنا تتمنى لكم مشاهدة ممتعة.