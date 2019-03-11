شاهد برابط مباشر الحلقة 139 قيامة ارطغرل عبر موقع القناة التركية TRT1 وموقع النور أونلاين

وما زال مسلسل قيامة أرطغرل يتربع علي عرش المسلسلات التركية في الفترة الأخيرة فهو من أشهر المسلسلات الدرامية التركية التي انتشرت مؤخرًا حيث أنها عمل درامي ناجح يتحدث عن الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية وذلك كان له دوراً كبيراً في جذب قاعدة جماهيرية كبيرة من متابعي المسلسل والذي قام بتجسيد الأدوار فيه مجموعة من أبرز وألمع نجوم الدراما التركية خاصة النجوم إنجين التان الذي جسد شخصية أرطغرل شاه التاريخية، وقد أضاف له العمل الكثير والكثير من التألق والشهرة وأصبح بطل عمل ارطغرل ذو شهرة واسعة في تركيا والعالم العربي، نظرًا لكونه لامع وأتقن العمل بكل براعة.

كما يروي هذا المسلسل تفاصيل كثيرة جداً ويعرض حلقة كل أسبوع على القنوات المسؤولة عن العرض مثل تي أري تي التركية ومن الجدير بالذكر أنه حقق نسب مشاهدة عالية جداً الفترة الأخيرة خاصة في الجزء الخامس والأخير الذي تم عرض مجموعة من الأحداث التشويقية والتي جذبت المشاهدين خاصة بالنهايات المفتوحة التي ركز عليها مخرج المسلسل، وذلك بعد عرض الأربعة أجزاء الماضية التي عُرضت علي مدار السنوات الماضية، ومع عرض الجزء الخامس نهاية العام الماضي في شهر نوفمبر، فقد حقق نجاح ساحق منذ العرض الأول.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 139 مترجمة حصريًا الجزء الخامس

وسوف نوفر لكم رابط المشاهدة في حالة عرض الحلقة علي القناة التركية تي ار تي بشكل مباشر يوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، وسوف نقوم بتحضير لكم رابط المشاهدة الحصري عبر موقع النور أو أنلاين علي اليوتيوب برابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي، أما عن الرابط التالي فهو يوضح لكم رابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي علي اليوتيوب.

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رابط موقع النور لعرض مسلسل ارطغرل

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب Trt ترك سات 11042 8400 5/6 عمودي Trt يوتلسات 10928 3000 5/6 عمودي دعوة نايل سات 10727 27500 3/4 افقي وطن نايل سات 11012 27500 3/4 افقي قطر نايل سات 10971 27500 3/4 عمودي الشروق تي في نايل سات 10922 50000 3/4 عمودي

تردد القناة التركية TRT1 الأولى

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات Turksat 42°E 11042 5/6 8400 عمودي إيتويلسات Eutelsat 7°E 10928 5/6 3000 عمودي

تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11928 V 3000

تردد قناة اليرموك الأردنية لنقل قيامة ارطغرل

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11678 نايل سات 27500 رأسي 3/4

تردد قناة دعوة الدينية على النايل سات

القناة تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة 10727 27500 3/4 أفقي

تردد قناة القدس على جميع الأقمار الصناعية

القمر التردد معامل التصحيح معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11316 3/4 27500 عمودي

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11678 أفقي 27500 3/4

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