نقدم اليوم لكل محبي ومتابعي المطربة نجوى كرم والمطرب ماجد المهندس أهم التفاصيل عن موعد حفل نجوى كرم وماجد المهندس بالسعودية لأول مرة في تاريخها تقوم المطربة نجوى كرم بأحياء حفل غنائي بالمملكة العربية السعودية.

وقد تم تحديد يوم 28 مارس المقبل موعد الحفل الغنائي للمطربة نجوى كرم وبرفقتها فرقتها الموسيقية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من جمهور نجوى كرم بالوطن العربي وخاصةً دول الخليج.

كما يقوم المطرب العراقي ماجد المهندس بأحياء الجزء الأخر من الحفل حيث أنه من المعروف انه له شعبية كبيرة من الجمهور السعودي، وهذه ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها نجوى كرم وماجد المهندس في حفل غنائي هذا العام، وقد قام الثنائي بإحياء حفل غنائي خلال شهر فبراير الماضي بدولة الكويت ضمن حفلات هلا فبراير.