براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من تهمة ضرب زوجته الفنانة سارة نخلة

أصدرت محكمة جنح الدقي حكمها برئاسة المستشار احمد عبد الجيد، ببراءة الفنان احمد عبد الله محمود، من اتهامه بقيامه بضرب زوجته السابقة الفنانة السورية سارة نخلة، وإحداث بعض الإصابات بها، حيث انه يذكر بان نخلة أقامت جنحة ضد زوجها الفنان، وقالت إنها كانت توجد في منطقة الدقي بتاريخ 26 أكتوبر الماضي، وتقابلت مع زوجها صدفة في الطريق وقد تعدى عليها بواسطة مفتاح سيارة وحدث بها خدوش وكدمات في وجهها.

حيث قد استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع الفنان، المحامي شعبان سعيد، خلال جلسة المحكمة، وقد صرح الدفاع بان القضية كيدية الاتهام، وليس من الممكن أن تحدث بسبب تناقض الأدلة الفنية والقولية مع الأدلة المادية وإجراءات التحقيقات، وأصدرت المحكمة في النهاية بإصدار حكم ببراءة الفنان من الادعاء المنسوب إليه.