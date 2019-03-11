براءة الفنان أحمد عبد الله محمود من الاعتداء بالضرب على زوجته سارة نخلة

قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الاثنين، قبول المعارضة، المقدمة من قبل الفنان أحمد عبد الله محمود، على حكم حبسه 3 أشهر، شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبرأته مما هو منسوب إليه، في اتهامه بالاعتداء بالضرب على زوجته، وقررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد وسكرتارية ضياء صبحي برفض الدعوى المدنية.

وقد استمعت المحكمة لدفاع الفنان، الذي دفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، وكيدية الاتهام وبطلانه، وعدم معقوليته، بالإضافة إلى تقديمه لحافظتي مستندات طويت على بعض النزاعات القضائية بين المتهم والمجنى عليها، وشهادة تفيد بعدم تواجده بدائرة الدقي، يوم الواقعة، مشيراً إلى أن الإصابات التي جاءت في التقرير الطبي أوضحت أن المجنى عليها أصيبت بسحجات وكدمات وخدوش، بسبب ضربها بمفاتيح، مؤكداً أن الأداة الواحدة لا يمكنها أن تحدث أكثر من أثر.

وأيضاً محكمة جنح الدقي عاقبت الفنان أحمد عبد الله محمود بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة قدرها 200 جنيها لوقف التنفيذ في اتهامه بالتعدي على زوجته الفنانة سارة نخلة.

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وقد حررت الفنانة سارة نخلة يوم 26 أكتوبر المنقضي، المحضر رقم 16125 جنح الدقي لعام 2018 اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب، وأحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس 3 أشهر.