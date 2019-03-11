شاهد صور” يسرا” تحتفل بعيد ميلادها ال68

أحتفل الفنانين ليلة أمس الأحد بعيد ميلاد النجمة “يسرا ” الثامن والستين وسط أجواء عائلية في وجود والدتها وزوجها خالد سليم.

وقد حضر عيد ميلاد “يسرا” عدد من أصدقائها المقربين من الوسط الفني منهم ألهام شاهين وإيناس الدغيدي ومنة شلبي وبوسي شلبي وتامر حبيب وسمير صبري.

وقد تم التقاط العديد من الصور و صورة تورتة عيد الميلاد، التي كانت على شكل قلب كبير مدون عليه عبارة “القلب الكبير يسرا”.

ومن المقرر أن تقوم يسرا بالبدء في تصوير مشاهد مسلسلها الجديد ” بيت العيلة” الذي سوف تشارك من خلاله في السباق الدراما الرمضاني لهذا العام.

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