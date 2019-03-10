موعد حفل شرين عبد الوهاب بالبحرين

نقدم اليوم لجمهور ومتابعي الفنانة “شيرين عبد الوهاب” في مصر والوطن العربي موعد حفل شيرين الغنائي، الذي من المقرر أن يقام في دولة البحرين ضمن فعاليات افتتاح مهرجان ربيع الثقافه في دورته ال 14 والذي يستمر حتى شهر أبريل المقبل.

وقد تم تحديد موعد حفل شيرين عبد الوهاب بالبحرين يوم 14 مارس الحالي.

وجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب كان البومها “نساي” الذي تم أطلاقه في شهر فبراير الماضي، وقد حقق نجاح كبير و نسبة مشاهدات عالية على اليوتيوب.

ويحتوي البوم نساي على 12 أغنية، منهم “حبه جنة وضعفي و بتصعب عليه و أبو الرجالة و تاج على راسك و كذابين.