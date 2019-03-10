مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 144 مدبلجة للعربية| تعرف على أهم القنوات الناقلة لمسلسل قيامة أرطغرل حلقة...

مسلسل قيامة أرطغرل، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية. وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين التان دوزياتان.

المسلسل فيه كثير من الوقائع التاريخية العامة الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، ولكن أغلب الأحداث التفصيلية للمسلسل هي من الوقائع الدرامية غير التاريخية من وحي خيال وإبداع الكاتب والمنتج التركي محمد بوزداغ ،إلا أنها تخدم الخط العام للأحداث التاريخية من صراعات وخيانات يقابلها إقرار الحق والعدل والمرحمة .

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل على القناة الأولى التركية تي-ري-تي-1 (بالتركية: TRT1) ، فقد بدأ عرض أول حلقات الموسم الأول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014، ثم عُرضت حلقات الموسم الثاني بدءاً من 30 سبتمبر 2015، وانتهى في 8 يونيو 2016 عرضت حلقات الموسم الثالث الذي بدأ في 26 أكتوبر 2016 وانتهى في يونيو 2017، ثم بدأ عرض الموسم الرابع في 25 أكتوبر 2017 واستمر عرضه حتى 6 يونيو 2018 على نفس القناة، عُرض المسلسل أيضا على قنوات أخرى كثيرة مثل قنوات روسيا ورومانيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمجر واليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك وأذربيجان وأفغانستان وألبانيا وجورجيا وقطر ومقدونيا وسلوفينيا وصربيا وليتوانيا وكرواتيا وبنغلاديش وقنوات أخرى غيرها، كما وتعرض نتفليكس المسلسل باللغة التركية وتتوفر الترجمة باللغتين العربية والإنجليزية.

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جرى تصوير المسلسل في قرية ريفا على البحر الأسود، وهي قرية في منطقة بيكوز بإسطنبول تركيا، وأقيمت في القرية مزرعة خاصة للخيول المستخدمة في تصوير المسلسل وعددها 25 جواداً يشرف عليها طبيب بيطري، كما توجد حيوانات أخرى تحت الرعاية مثل الأغنام، والماعز، وطيور العندليب والحجل لأغراض التصوير. أما الموسم الثالث فتم تصوير حلقاته في منطقة محافظة نوشهر بإقليم كبادوكيا بتركيا.

المسلسل من إخراج متين غوناي ، وموسيقى المقدمة من آلباي غوكتكين .