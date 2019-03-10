من هنا| شاهد الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كاملة مترجمة موقع النور وتفاصيل الحلقة...

مشاهدة الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة

أحداث الحلقة 138 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

بداية الحلقة 138 من ارطغرل، حيث نجح في استعادة امارته وسوغوت من أيدي المغول، بعد عقد اتفاق مع اليجناك بتسليمه السلطان السلجوقي كيكاوس وذهب الأناضول، وذلك بعد معركة كبيرة مع رجال بيبولات نجح خلالها في اسقاط رايتهم بدون اراقة الدماء، ثم أصبحت الحرب واضحة للعلن.

بعد اتفاق ارطغرل مع اليجناك يصبح الأخير مضطراً إلى ترك بيبولات لأنه لن يفيده بشئ، ويفرض ارطغرل من جديد سيطرته على سوغوت ويجمع أسياد القبائل التركية من أجل الإتحاد لمواجهة المغول.

يعود بيبولات إلى سوغوت من أجل معالجة محاربيه، إلا أنه يجدها محاطة بالمحاربين فيقرر الدخول لمعالجة محاربيه، فيمنعه دومرول من الدخول ويقول به ليس لك مكان بيننا فتدور مشاجرة بينهما تنتهي بتدخل تورغوت.

يجد بيبولات اخته ابيليغي في سوغوت بعد أن علم بخيانتها له عقب استجواب خادمتها، حيث أبلغته أنها كانت تتواصل مع محاربي ارطغرل، إلا أن ابيليغي تتدخل في الشجار الذس دار بين أخيها بيبولات والمحارب دومورل، فيعنفها بيبولات ويفرغ غضبه عليها ويضربها وهذا هو سبب بكائها.

ابيليغي قصدت من وقوفها مع ارطغرل أن تقف مع الحق ضد المغول واليجناك، وهي لم تقصد أن تتخلى عن أخيها واختها وقبيلتها، فهي ترى أن أخيها مخطأ فقط.

يغضب بيبولات بعد فشل خطته واصابة محاربيه، فيخطط لقتل ارطغرل وبالفعل يقتل المحارب دومرول الذي تشاجر معه وهو ما سيظهر في الحلقات السابقة من المسلسل، خاصةً أن دومورل دائماً ما كان يقف في مواجهة بيبولات.

اشار ارطغرل إلى اليجناك بمكان كيكاوس، فكلف اليجناك بيبولات بالمهمة، فأمر بيبولات محاربيه ينال وسوبوتاي بأن يذهبوا إليه وهناك ستكون نهايتهم، ولهذا أسند اليجناك المهمة إلى بيبولات ليكون الإخفاق مسئوليته.

يذهب جنود المغول إلى مكان كيكاوس ويريدوا أخذه، إلا أن سهام ارطغرل ورجاله ومحاربي دراغوس تنهال عليهم، حيث نجح ارطغرل في انقاذ كيكاوس دون ترك بصمة أنه هو مع كثرة عدد المحاربين، كما أربكهم دراغوس بأخذ الصندوق مع وجود عدو آخر غير ارطغرل لا يمكنه عمل الشيئين.

ينتهي أمر الصندوق بعد أن فتحه دراغوس من غير مفتاح وأحرق ما بداخله، وانتهى أمر سوبوتاي وتم ارسال رأسه إلى اليجناك.

يحاول بيبولات انقاذ نفسه من اليجناك من خلال خطف سليمان ليحصل منه على معلومات بخصوص كيكاوس والصندوق، في الوقت الذي لن يقتل فيه سليمان لأن موته يعتبر اهانة كبيرة لارطغرل إذ أنه لم يستطع حماية من لجأ إليه.

يغري ارطغرل درجواس بمهاجمة المغول بعد معرفته بخط سير الصندوق، يتخفى بيبولات وباسمي والمحاربين بعد هجوم رجال دراغوس على المغول وبيبولات، حيث كلف اليجناك بيبولات وينال بتأمين كيكاوس والصندوق حتى وصولهم إلى هولاكو، يصاب اينال في المعركة بخنجر سليمان، وبعد نهاية المعركة وتخليص كيكاوس من يد المغول يقضي توروغوت على سوبوتاي.

يتحول بيبولات إلى الباسيتي من أجل الحصول على فرصة أخيرة من اليجناك الغاضب عليه بعد أخذ كيكاوس من يده والصندوق وقتل سوبوتاي، فيقرر خطف سليمان.

فأبرز أحداث الحلقة 138 هي نهاية سوبوتاي وعودة بيبولات إلى دور الباسيتي، وهو ما يعني أن حلقة اليوم دامية ومثيرة، مع استمرار انتظار انتقام سيرما من ابيليغي وسالجان.

مشاهدة الحلقة 138 قيامة ارطغرل (كاملة مترجمة)

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

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يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 139 مسلسل قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 139 قيامة ارطغرل