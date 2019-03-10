بالفيديو.. تعرف على سبب طلاق ناهد السباعي

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن سبب طلاقها من زوجها السابق محمد عبد ربه، مؤكدة أن طليقها لم يخطئ بحقها أو بحق والدتها ناهد فريد شوقي، وجاءت تلك التصريحات خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “أم بي سي مصر”.

كما صرحت ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، خلال مداخلة هاتفية، أنها كانت السبب في زواج ابنتها وكذلك طلاقها، حيث لأنها ضغطت عليها في البداية لتأخذ خطوة الزواج، موضحة أنها كانت تريد الاطمئنان عليها حتى لا تعيش وحيدة”.

يذكر أن ناهد السباعي شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “احكي يا شهرزراد”، “بعد الموقعة”، “ساعة ونص”، مسلسل “بنت اسمها ذات”، “الحارة”، “هبة رجل الغراب”، كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم “اللعبة أمريكاني”، من إخراج إيناس سيف.