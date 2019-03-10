شاهد.. صورة أحمد حلمي برفقة شقيقه الأكبر

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة له برفقة شقيقه الأكبر خالد حلمي”، حيث علق عليها كاتبًا: “أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدًا في النظارة”.

وتابع حلمي كاتبًا: “أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. ياسلام ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. يلا بقا الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالود”.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي شارك في بطولة عدد من الأعمال الفنية، كان آخرها فيلم “لف ودوران”، بجانب النجمة دنيا سمير غانم، كما يشارك حاليًا في لجنة تحكيم برنامج “أراب جوت تالنت” الموسم السادس، بالاشتراك مع نجوى كرم، وعلي جابر.