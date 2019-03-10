لأول مرة أحمد حلمي يكشف عن صورة أخيه الأكبر

كشف الفنان أحمد حلمي عن صورة أخيه الأكبر خالد للمرة الأولى، وهذا بعد ما قام بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام”، ولا جمهور حلمي عدم وجدود شبه كبير بينهما.

وكتب أحمد حلمي تعليقا على الصورة: “أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جداً بالنظارة.. أحلى حاجة أن يكون عندك أخ كبير.. بيكون مش أخ بس.. بيكون صاحب كمان.. ياسلام.. ياما خلاني أنزل أجيب عيش بداله.. هه. يلا.. الكبير كبير برضه.. حبيبي ياخالوده.

وفي سياق متصل، يصور أحمد فيلمه الجديد تلك الأيام، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى، والذي يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم “لف ودوران” في عام 2016.