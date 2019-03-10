محمد لطفي ينضم إلى فريق عمل “تصفية حساب”

تعاقد الفنان محمد لطفي مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم “تصفية حساب”، إلى جانب النجم عمرو سعد، حيث من المقرر البدء في تصوير أولى مشاهد العمل في أول شهر أبريل المقبل.

يشارك في بطولة “تصفية حساب” كلاً من عمرو سعد، يسرا اللوزي، وليد فواز، نجلاء بدر، محمد لطفي، محمود حميدة، وغيرهم، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، إنتاج شركة فيلم أوف إيجيبت لصاحبها أيمن عبد الباسط، وللمخرج أحمد عبد الباسط.

يذكر أن هذا الفيلم يعد التعاون الثاني بين النجم محمد لطفي وشركة فيلم أوف إيجيبت للإنتاج، وذلك بعد نجاح فيلم “سوق الجمعة”، الذي شارك في بطولته عدد من النجوم، من أبرزهم عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، دلال عبد العزيز، محمد لطفي، أحمد فتحي، صبري فواز، نسرين أمين، وغيرهم.