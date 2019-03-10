في عيد ميلادها الـ 68.. تعرف على أهم محطات في حياة يسرا

يوافق اليوم الأحد 10 مارس 2019، عيد ميلاد الفنانة يسرا الـ 68، حيث ولدت في نفس اليوم عام 1951، بدأت حياتها الفنية في بداية السبعينيات للقرن العشرين من خلال الظهور في بعض المسلسلات.

اسمها الحقيقي هو سيفين محمد حافظ نسيم، متزوجة من المهندس خالد سليم، نجل لاعب الكرة الراحل صالح سليم، وشقيق الفنان الكبير هشام سليم، شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “فتاة تبحث عن الحب”، “ألف بوسة وبوسة”، “جزيرة الشيطان”، “الإنس والجن”، “بوبوس”، “جيم أوفر”، وغيرها.

كما شاركت في مسلسل “الحساب يجمع”، “لقاء على الهوا”، “أين قلبي”، “ملك روحي”، “رأفت الهجان”، “في إيد أمينة”، “قضية رأي عام”، “بالشمع الأحمر”، “شربات لوز”، “فوق مستوى الشبهات”، “أوان الورد”، وغيرها.