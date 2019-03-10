شاهد.. رسالة هيدي كرم لابنها الشاب

نشرت الفنانة هيدي كرم مؤخرًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لها برفقة ابنها الشاب “نديم”، معتبرة أن هذا الطهور فيه نوع من الجرأة والشجاعة منها.

حيث علقت “كرم” على الصورة كاتبة: “أيوه أنا عندي ابن شاب وقمر، ومش خايفة أحط صورة، بالعكس أنا بفتخر بيه، لو هتقولوا عندي 60 سنة، بردوا على قلبي زي العسل، لأن فرحتي بيه أهم عندي ألف مرة”.

إلا أن المنشور نال إعجاب الكثير من متابعي هيدي كرم على السوشيال ميديا، متمنيين لهما التوفيق والمزيد من الحب والراحة، وجاءت من ضمن التعليقات: “ما شاء الله ربنا يحميه ويفرحك بيه”.