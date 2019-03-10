تابع مسلسل غصون في الوحل الحلقة 16 شريط يومي عن حياة المراة الخليجية العاملة | رابط الحلقة السادسة...

خلال مسلسل غصون في الوحل، تصف غصون حياتها في بداية المسلسل من خلال صوت الراوي بانها التعيسة ال، وأنها مجرد غصن في مهب الريح فجميع أهلها رحلوا وتعاني من الوحدة والتعاسة اللتين فرضتا عليها لهيئتها القبيحة، كما أنها تعمل في إجدى المصالح الحكومية التي تصفها بانها مركز للعوانس والزوجات التعيسات، وأنها أكبر تجمع نسائي للمحبطات على وجه الأرض، كائن مشوه كاره للحياه ةالسعادة في عيون الناس يتحكم في مصائر البشر

حيث غصون في الوحل هو مسلسل خليجي ويعد نقلة نوعية في تاريخ الدراما الكويتية، نظراً لما يحمله مسلسل غصون في الوحل بين ثناياه من قضايا من قلب الواقع والمجتمع، أعزائنا القراء متابعي عرب فور نيوز في كل مكان سوف نتابع وإياكم كل ما يهمكم حول حلقات المسلسل.

وتدور قصة مسلسل غصون في الوحل الذي نال اعجاب الجميع، حول إمراة في الأربعين وتعاني من الفراغ العاطغي في حياتها، كما لا تملك رجل في حياتها، فهي بلا أب ولا أخ ولا زوج، وعاشت طفولة شديدة الصعوبة، مما أثر بالسلب على شخصيتها وأصبحت شخصية مليئة بالحقد والكراهية لكل من حولها، كما تعاني من العقد والاضطرابات التي أثرت في تعاملاتها مع الآخرين، يذكر أن غصون في الوحل يتم عرض حلقاته حصريا على شاشة فضائيات mbc يومياً من الأحد للخميس في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، بينما حلقات الاعادة تكون من الاثنين للجمعة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة.

مسلسل غصون في الوحل

مسلسل غصون في الوحل يضع المشاهد في حيرة كبيرة، ففور مشاهدتك لمسلسل غصون في الوحل لن تستطيع أن تميز بأيهما تشعر العطف والشفقة أم الكراهية لغصون بطلة مسلسل غصون في الوحل، يدور مسلسل غصون في الوحل حول غصون وهي امرأة أربعينية عاشت طفولة صعبة ومعقدة، ولم تجد حناناً من كل من حولها حتى أقرب المقربين إليها، مما أثر بالسلب على شخصيتها وجعلها تحقد على كل من حولها، وظهر ذلك بالتبعية في كل تعاملاتها.

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غصون في الوحل

غصون بطلة مسلسل غصون في الوحل تعمل رئيسة لقسم الموظفات في أحد الوزرات، فهي امرأة تخلو حياتها من الرجال فلا زوج ولا أب ولا أخ، مما جعلها تشعر بالحقد والضغينة على كل من حولها وأثر ذلك بالسلب على حياتها الإجتماعية، مما جعل حياتها فارغة تماماً مليئة فقط بالمشكلات والصراعات، أعزائي المتابعين مشاهدي مسلسل غصون في الوحل تم عرض ثماني حلقات من المسلسل، ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة التاسعة اليوم على قناة ام بي سي فتابعونا وضعوا المقال في المقدمة يصلكم كل جديد عن مسلسل غصون في الوحل.

غصون في الوحل شاهد نت

مسلسل غصون في الوحل بطولة الفنانة هدى حسين وهي بطلة المسلسل، فوز الشطى في دور بدرية، لطيفة المجرن في دور شريفة، ريم أرحمة في دور روان، أميرة محمد في دور ابتسام، عبد الله الطراروة في دور فهد، عبد الله السيف في دور فواز، محمد الرشيد في دور خالد، أعزائي المتابعين ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل غصون في الوحل الحلقة 9 فتابعونا.

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 16

مسلسل غصون في الوحل يعرض على قناة ام بي سي، ومن المنتظر أن يتم عرض الحلقة 16 مسلسل غصون في الوحل اليوم، وسوف نقوم بوضع رابط الحلقة السادسة عشر من مسلسل غصون في الوحل فور عرضها على قناة ام بي سي فتابعونا، كما يمكنكم متابعة باقي حلقات المسلسل من هنا

لحظات قليلة وتنطلق الحلقة المرتقبة من مسلسل غصون في الوحل 16 السادسة عشر، والتي سينطلق بثها عبر شاشة ام بي سي، وسننقل لحضراتكم رابط مشاهدة الحلقة عبر شاهد نت فتابعونا، هناك أحداث مثيرة وشيقة في انتظاركم.