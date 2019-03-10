شاهد نت يعرض حصريا مسلسل غصون في الوحل 16 السادسة عشر – shahid net حلقات مسلسل غصون في الوحل...

يمثل مسلسل غصون في الوحل أحد الإنتاجات الدرامية الخليجية الضخمة، حيث تصف غصون حياتها في بداية المسلسل من خلال صوت الراوي بانها التعيسة البائسة، وأنها مجرد غصن في مهب الريح فجميع أهلها رحلوا وتعاني من الوحدة والتعاسة اللتين فرضتا عليها لهيئتها القبيحة، كما أنها تعمل في إجدى المصالح الحكومية التي تصفها بانها مركز للعوانس والزوجات التعيسات، وأنها أكبر تجمع نسائي للمحبطات على وجه الأرض، كائن مشوه كاره للحياه ةالسعادة في عيون الناس .

متابعينا الكرام ومتابعي مسلسل غصون في الوحل في الخليج العربي وفي كل مكان، سوف يقدم لكم موقعكم المميز عرب فور نيوز متابعة مستمرة وحديثة لكل حلقات مسلسل غصون في الوحل كما سيضع لكم الموقع رابط حلقات مسلسل غصون في الوحل بعد عرضها على قناة ال mbc مباشرةً فتابعونا وضعوا المقال في المقدمة يصلكم كل جديد عن مسلسل غصون في الوحل.

أصبح مسلسل غصون في الوحل من أكثر الدراما الكويتية التي نالت اعجاب الجمهور عن جدارة واستحقاق، وحقق أصداء طيبة وردود فعل ايجابية عبر عنها جميع متابعي المسلسل عبر السوشيال ميديا، فتمثل شخصية البطولة في المسلسل هدى حسين التي تقوم بدور إمرأة شريرة وعنيفة تعاني من العقد النفسية الكثيرة المختلفة، يشاركها البطولة باقة من أكبر النجوم على المستوى العربي والخليجي، مثل ريم أرحمة وأميرة محمد، مسلسل غصون في الوحل يعد من أهم مسلسلات الدراما الخليجية يتابعها الكثيرون من كل الدول العربية، ونرصد لكم كل جديد فتابعونا.

غصون في الوحل

يمكن تلخيص قصة مسلسل غصون في الوحل حول غصون، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، حياتها مليئة بالفراغ العاطفي فهي لا تمتلك أب ولا أخ ولا زوج، وعاشت طفولة شديدة الصعوبة ومليئة بالحرمان العاطفي، مما أثر سلباً على شخصيتها وجعلها امرأة مليئة بالحقد والكراهية لكل من حولها، وجعل شخصيتها مليئة بالعقد والإضطرابات، وقد أثر ذلك في علاقاتاتها وتعاملاتها مع الأخرين، فتحولت غصون إلى إنسانة فظة في التعامل مع الأخرين، وتوضح بطلة مسلسل غصون في الوحل ” هدى حسين” أنها تلعب لأول مرة هذا الدور في حياتها، فشخصية غصون في مسلسل غصون في الوحل تحمل كل التناقضات والمفارقات، وتضع المشاهد في حيرة كبيرة أن يتعاطف معها أحياناً أو يكرهها، وتؤكد الفنانة هدى حسين من خلال مسلسل غصون في الوحل أننا لسنا سوى انعكاساً لطفولتنا، فلا ريب أن الطفولة السوية تخلق شخصاً سوياً والعكس صحيح.

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مسلسل غصون في الوحل

يذكر أن أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل تم عرضه على قناة ال mbc يوم الأحد الموافق 17 فبراير في هذا العام، وقد لاقى مسلسل غصون في الوحل متابعة جماهرية كبيرة فور عرضه، مسلسل غصون في الوحل بطولة كل من هدى حسين وعبد الله الطراروة ومحمد الرشيد وعبد الله السيف ومحمد المنيع ولطيفة المجرن وفوزي الشطي وأميرة محمد وسارة القبندي وعلي الحسيني وغيرهم الكثير،مسلسل غصون في الوحل أحد إنتاجات شركة ديوتنا للإنتاج الفني بالتعاون مع إيجل فيلمر، ويعد مسلسل غصون في الوحل أحد أشهر الأعمال الدرامية الخليجية التي عرضت في الفترة الأخيرة.

حلقات مسلسل غصون في الوحل

وقد أبدت الفنانة هدى حسين بطلة مسلسل غصون في الوحل سعادتها الشديدة للقيام ببطولة مسلسل غصون في الوحل، وأكدت أن دورها في مسلسل غصون في الوحل سيكون إضافة كبيرة لمسيرتها الفنية، وقالت أن شخصية غصون سوف تشهد ردود أفعال متابينة من قبل الجمهور، فالبعض سيتعاطف معها والبعض الأخر سيكرهها، وأكدت على أن الجمهور هو الحكم في نهاية المطاف، وأكدت النجمة البحرينية أميرة محمد أنها تشعر بالفخر والسعادة كونها تقف أمام كل هؤلاء النجوم في هوليوود الشرق، وقالت أنها تعود للدراما الكويتية من جديد من خلال مسلسل غصون في الوحل والذي قام بإخراجه المخرج محمد دحام الشمري، وذكرت أميرة حسين أنها تقوم في مسلسل غصون في الوحل بشخصية تعاني عاطفياً ونفسياً وأكدت أنها تشعر بالسعادة كونها تقف أمام النجمة الكبيرة هدى حسين للمرة الثالثة خلال مشوارها الفني.

رابط حلقات مسلسل غصون في الوحل

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