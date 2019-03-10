شاهد بالفيديو الحلقة 138 مسلسل ارطغرل diriliş ertuğrul كامله مترجمة من خلال موقع النور alnoortv...

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس ،أقوى المسلسلات التاريخية التي احتلت الترندات العربية بأكملها فور الإعلان عن بدأ الجزء الخامس والجديد من مسلسل قيامة ارطغرل، المسلسل الذي حقق نجاح تاريخي في الأربع مواسم الماضية له والتي تكونت من 121 حلقة فكانت الحلقة 121 هي آخر حلقات الجزء الرابع من قيامة ارطغرل، وقد حققت الحلقة 133 قيامة ارطغرل الجزء الخامس نسب مشاهدة عالية وكانت أجزاء شيقة بشكل كبير حيث ظهر أرطغرل وقد كبر أطفاله قليلا ولأول مرة يظهر إبنه عثمان ذو العشر سنوات تقريبا وقد تعرض للخطر وظهر خوف أرطغرل الكبير عليه وصدمته فور رؤيته ما حدث لإبنه الذي يتوسم فيه الذكاء وعلى الرغم من وجود إبنه الأكبر الذي توقع الكثيرون أن يكون القائد والمعاون الأول لوالده أرطغرل إلا أن ارطغرل كان يستشعر الثقة في ابنه عثمان وكان يريد أن يكون خليفة له لأنه يتسم بالذكاء.

تدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل في القرن الثالث عشر الميلادي، وتم الإستعداد بشكل كبير للمسلسل من الجزء الأول له وحتي الجزء الخامس الذي يعرض الآن ولازال يتم التصوير فيه بإستمرار بسبب تغيير الأماكن ووجود المعارك بين ارطغرل وقبيلته الكايي والمغول والصليبيين وهم ألد أعداء أرطغرل، ويتم عرض المسلسل بشكل حصري على قناة TRT 1 التركية التي حصلت على حق البث الحصري للمسلسل مترجم بالعربية يوم الأربعاء وبعدها ب24 ساعة أي يوم الخميس تقوم العديد من القنوات الأخرى بعرض مسلسل قيامة أرطغرل سواء مترجم أو مدبلج باختلاف القناة، ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة إذا حدث تغيير في موعد عرض المسلسل.

مشاهدة ارطغرل HD الحلقة 138 الجزء الخامس

الحلقة 138 قيامة ارطغرل الجزء الخامس التي تعرض على قناة trt1 التركية باللغة التركية وبعدها يتم عرضها مترجمة باللغة العربية خلال ساعات قليلة من خلال موقع النور الإلكتروني، ويمكنكم مشاهدتها من خلال الروابط الموجودة بالمقال او من خلال الفيديو المباشر بعدها.

تنويه :يعتمد موقع النور الآن وهو الموقع الرسمي لعرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على الدفع المسبق عن طريق الفيزا الإلكترونية لمشاهدة الحلقة.

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تردد قنوات عرض مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يمكنكم الآن من خلال هذا المقال في موقعنا عرب فور نيوز مشاهدة كافة الترددات الخاصة بقنوات عرض مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس ،والتي تقوم بعرض مسلسل قيامة ارطغرل مترجم ومدبلج أيضا للغة العربية ،ويمكنكم متابعة المسلسل عليها يوم الخميس من كل أسبوع بعد عرض الحلقات الحصرية يوم الأربعاء على تى آر تى صاحبة الحق الحصري في البث الأول للمسلسل.