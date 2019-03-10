تراند اليوم : مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي...

ينتظر الجمهور متابعة و مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي 1 بجودة عالية ، التي نجد خلالها قتل عثمان ابن شقيق ارطغرل وذلك في مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي 1 بجودة عالية يوم الأربعاء المقبل والموافق 13 مارس الجاري في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر و كذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا غير مترجمة ، و بعدها بساعتين نجد مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي 1 بجودة عالية مترجمة باللغة العربية على موقع النور .
مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي 1 بجودة عالية
تردد قناة الشرق لمتابعة 139 ارطغرل
يمكن للجمهور مشاهدة الحلقة 139 قيامة أرطغرل مترجمة على موقع النور وأحداث نارية في ارطغرل على قناة trt1 – تي آر تي 1 بجودة عالية على عدد من القنوات العربية بعد عرض الحلقة يوم الأربعاء 13 مارس إذ أنها يتم عرضها يوم الخميس أيضًا 14 مارس على قنوات الشرق ووطن وقطر ودعوة واليرموك وفور شباب ونرصد لكم الترددات:
تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
ترددات قناة TRT1 التركية لمشاهدة ارطغرل 139
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.