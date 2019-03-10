مسلسل أبو العروسة الحلقة 108 الموسم الثاني- القنوات الناقلة ومواعيد عرض المسلسل

مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الحلقة 108، تدور أحداث مسلسل أبو العروسة حول الدراما الاجتماعية العائلية ويتحدث عن المشاكل العائلية التي تحدث في كل بيت مصري بين الأبناء والإباء، وتتطور الأحداث من بعد زواج ابنتهم الكبرى، والأسرة تتكون من أب وأم وخمسة أبناء لديهم، الابنة الكبرى “دكتورة” وتتزوج من رجل أعمال غني ومن هنا تبدأ أحداث الجزء الثاني.

سننشر لكم الجزء الثاني من أحداث مسلسل أبو العروسة عبر موقع عرب فور نيوز، وسوف نعرض عليكم بالتفاصيل مواعيد عرض المسلسل على القنوات الناقلة لمسلسل أبو العروسة الموسم الثاني، والمسلسل يعرض من يوم السبت لـ يوم الأربعاء على قنوات دي إم سي dmc.

مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني حلقة 108

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني على قناة dmc

العرض الأول للمسلسل الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.

الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت مصر.

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الإعادة الثانية للمسلسل في الساعة 12.30 ظهراً بتوقيت مصر.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني على قناة dmc دراما

العرض الأول للمسلسل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر.

الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر.

الإعادة الثانية للمسلسل في الساعة 3 عصراً بتوقيت مصر.