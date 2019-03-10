رسميا برنامج ارب جوت تالنت 2019 Arab Got Talent “عرض اسبوعي” الفضائية المتجددة MBC MASR –...

يعد برنامج أرب جوت تالنت برنامج ترفيهي من نوع تليفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث على المواهب الفردية والجماعية الموجودة لدى العرب، Arab Got Talent هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني Britain’s Got Talent.

انطلق برنامج أرب جوت تالنت في 14 يناير 2011 على قناة أم بي سي، تقدمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد ومغني الهيب قصي هوب السعودي، ويتم تسجيل البرنامج في استديوهات شركة جي ماجيك في بيروت، وسننقل لحضراتكم اليوم رابط مشاهدة برنامج أرب جوت تالنت 2019 الحلقة 4 الرابعة الموسم السادس.

أرب جوت تالنت

تقوم فكرة برنامج أرب جوت تالنت على إتاحة الفرصة لمواهب الدول العربية في اعتلاء خشبة المسرح لعرض أفضل ما لديهم من ابداع امام لجنة تحكيم متخصصة وأمام الملايين من المشاهدين العرب، ويتم التنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة النقدية الكبرى، يتم الاشتراك لجميع أنواع المواهب مثل البهلوانيين الكوميديين والراقصين والمغنين والموسيقيين ومدربي الحيوانات وفناني السيرك وغيرهم الكثير.

برنامج أرب جوت تالنت 2019

يستطيع أي شخص الاشتراك في برنامج Arab Got Talent مهما كان عمره ومهما كان احترافه، بامكانه الاشتراك لوحدة أو مع مجموعة، جميع المتسابقون يتشاركون، لجنة الحكام تكون في وسط المسرح وأمامهم طاولة عليها ثلاثة أزرار حمراء يتم الضغط عليها والتحكم فيها لابداء رأيهم في المتسابق الذي يؤدي عرضه.

Arab Got Talent

يعتمد برنامج Arab Got Talent على ثلاث مراحل مرحلة المقابلات ويتم اجراءها في عدة دول عربية لانتقاء أفضل المواهب، مرحلة المشاورات وهي مرحلة تصفيات بها أعضاء لجنة التحكيم يجتمعون ليشاهدوا مرة أخرى عروض المتسابقين الذين اختاروهم في مرحلة المقابلات، والمرحلة قبل الأخيرة هي التصفيات نصف النهائية، أما المرحلة الأخيرة فهي المرحلة النهائية التي يتنافس فيها 12 موهبة عربية تأهلت من المراحل السابقة والحكم فيها هو المشاهد العربي الذي سيصوت لمن يراه الافضل ويستحق الفوز، وموهبة واحدة فقط هي من ستفوز بالجائزة الكبرى المقدمة من البرنامج.

برنامج أرب جوت تالنت الموسم السادس

يتم إذاعة البرنامج يوم السبت على قناة ام بي سي مصر، وقناة MBC4، وقناة MBC العراق في الأوقات التالية:.

على قناة ام بي سي مصر يوم السبت في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة مساء، ويعاد يوم الأحد في تمام الثالثة والنصف صباحاً

على قناة MBC العراق يوم السبت في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتكون حلقة الإعادة يوم الأحد في تمام الثانية والنصف صباحا

أما على قناة MBC4 يوم السبت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتكون حلقة الإعادة يوم الأحد في تمام الثانية والنصف صباحا.

Arabs Got Talent 2019

برنامج أرب جوت تالنت Arabs Got Talent 2019 من تقديم المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد، والمذيع السعودي قصي خضر، أما بالنسبة للجنة التحكيم الممثل الكبير أحمد حلمي، والمغنية نجوى كرم، وعلي جابر.

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arabs got talent الموسم السادس 2019

نظراً لنجاح عروض البرنامج فقد انطلق من البرنامج خمسة مواسم، ونحن اليوم بصدد الموسم الخامس ، وتميزت عروض البرنامج بالجرأة في الأداء والإختيار وقد تم تقديم 3 حلقات من البرنامج حتى الآن، ومن المنتظر عرض الحلقة الرابعة من البرنامج التي أعلنت مقدمة البرنامج عن وجود مفاجاة كبيرة في حلقة الليلة.

Arabs Got Talent 2019 الحلقة الرابعة الموسم السادس

ارب جوت تالنت 2019 الحلقة الرابعة

شهدت حلقة ارب جوت تالنت الموسم السادس حلقة 4 مفاجات عديدة بالأمس، فقد فاجات سناء نبيل حفيدة المطربة الراحلة أم كلثوم لجنة التحكيم بظهورها على المسرح وغنائها اغنية افرح يا قلبي، وأوضحت بان ام كلثوم هي قدوتها في الحياة، كما أنها بدأت بالغناء في سن التاسعة من عمرها، وجذبت بصوتها الجمهور ولجنة التحكيم وقف أعضاؤها ليصفقوا لها على أدائها المتميز في الأغنية.

يمكنكم متابعة ارب جوت تالنت 2019 الحلقة الرابعة من هنا

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج ارب جوت تالنت 2019 عروض مميزة مثل عرض فرقة دور ري مي فاصولا، في العزف على البيانو وقد فاجئوا لجنة التحكيم بعزف جماعي، وعمل لوحة موسيقية على المسرح، وكذلك عرض تشكيل بالرقص والألوان لفريدي ايشوع وعرض جمباز للطفلة الإماراتية نوف أحمد الحوسني.

استطاعت حفيدة أم كلثوم خلال ارب جوت تالنت الحلقة 4 الموسم السادس منالحصول على الباز الذهبي، كما أكد أحمد حلمي بشعوره بالقشعريرة عندما سمعها تعرف بنفسها بانها حفيدة ام كلثوم، كما عبر علي جابر عن سعادته بصوتها قائلا لنا الشرف نستقبل حفيدة أم كلثوم في مسرحنا هذا وان شاء الله تأخذي موهبتها لآخر الطريق، وبذلك صعدت للتصفيات النهائية الخاصة بالبرنامج.