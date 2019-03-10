قمة الإثارة على تردد قناة trt التركية | موقع النور مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم الحلقة 138...

مشاهدة مسلسل ارطغرل وكذلك القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل مترجم الحلقة الخامسة “138 من الجزء الخامس وكذلك إعلان ارطغرل 139 والتي أصبح يتلهف عشاق المسلسل التركي الدرامي التاريخي على مشاهدتها، خاصة بعد بث مشاهدة الحلقة 122 من أحداث المسلسل في جزئه الخامس، لذلك سنحاول أن نتابع معكم أحداث الحلقة 138 من واقع الصور وبعض الفيديوهات والأحداث التي تحويها الحلقة 136، كذلك سنعرض لكم جميع القتوات التي تبث مسلسل قيامة ارطغرل في جزئه الخامس.

ومن المتوقع أن تكون أحداث الجزء الخامس غاية في الإثارة، خاصة المنافسة القوية المتوقعة بين عثمان الابن لأرطغرل وبين العديد من المنافسين الآخرين، لذلك يتوقع الكثريين من متابعي وعشاق المسلسل التركي تصاعد في الأحداث والإثارة، كما أن عثمان هو مؤسس بدايات الدولة العثمانية، لذلك فهو البطل الحقيقي لأحداث الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل.

شاهد برومو إعلان مسلسل ارطغرل الحلقة 139 الآن بث مباشر

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القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مدبلج

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب فور شباب النايل سات 11316 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي

صور لأحداث مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الثانية مدبلجة الحلقة 124

للمزيد من المتابعة لأخبار مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة الثانية 123 مدبلج يمكنكم زياراة الرابط التالي الخاص بالمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي توتير، كل ما عليكم هو الضغط على الرابط التالي:

رابط مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس على توتير

موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة الجزء الخامس مترجم ومدبلج

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php# رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الحاقة الثانية مدبلجة والاستمتاع بالدراما التركية التاريخية بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية

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مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في السعودية والكويت في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في الثامنة مساءً

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

وعلى الرغم من أن مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في إطار دراما تاريخية، إلا أنه به الكثير من الأحداث التي هي من وحي خيال المؤلف، فالمسلسل يحكي أحداث تاريخية في إطار درامي، لذلك فكثيراً ما يسطح خيال الكتاب بوقائع لم احدث، ولكنه تخدم الأحداث الدرامية للعمل الفني.

وتدور أحداث المسلسل والتي يتطرق لبعض المعلومات التاريخية الواقعية للقبيلة التي يتزعمها ارطغرل بطل العمل الفني، ويمكن أن نعتبر هذا المسلسل مزيج من الأحداث الدرامية الفنية من وحي خيال المؤلف ممزوجة بأحداث تاريخية، ومن الجدير بالذكر أن المؤلف لهذا المسلسل الدرامي التاريخي،هو نفسه من قام على انتاجه، ويدعى مؤلف ومنتج هذا المسلسل محمد بوزداغ ويكتب بالتركية Mehmet Bozdağ”

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مدبلج ومشاهدات اقتربت من 12 مليون

ومن خلال متابعة يومية سنضيف لهذا التقرير الأحداث التفصيلية للأجزاء السابقة من المسلسل بدأ من الجزء الأول حتى الجزء الرابع، وسننتهي من سرد الأحداث قبل بداية عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس والتي تحمل رقم الحلقة 122 من مسلسل قيامة ارطغرل الشهير، كما نسعد باستفساراتكم على هذا التقرير الذي نطمع أن ينال استحسانكم.

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تمتلك قناة TRT التركية الحقوق الحصرية للبث المباشر للحلقة الأولى من الجزء الخامس من المسلسل الدرامي التركي الشهير، والذي قامت بعرضه، حيث تابع المسلسل ملايين المشاهدين من عشاق المسلسل، وستتابع القنوات الأخرى عرض حلقات المسلسل في وقت لاحق.