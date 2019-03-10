“شوف” قيامة أرطغرل| الحلقة 138 Diriliş Ertuğrul|تردد التركية الأولى والقنوات الناقلة...

يتابع الوطن العربي المسلسل التاريخي التركي، قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul، الجزء الخامس، وذلك بعد أن طال انتظار المتابعين للمسلسل لإعادة بث حلقات المسلسل الممتعة، بعد توقف استمر لشهور، وتعاود القنوات بث المسلسل من جديد للمتابعين الكرام، وقد تم بث الحلقة الأولى، الحلقة 122 وحتى الحلقة 137،من المسلسل، ويتابع الجميع موعد بث الحلقة 138 من المسلسل التاريخي، ونعرض عليكم في هذا المقال عبر موقعنا المتميز تلخيص الحلقات السابقة من المسلسل وبرومو الحلقة، الحلقة 137، والقنوات الناقلة للحلقات بشكل حصري، كما نعرض عليكم توقيت عرض الحلقات، حسب التوقيت الرسمي لكل دولة، ليتمكن الجميع من متابعة المسلسل بأي دولة.

الحلقة 138 من مسلسل أرطغرل

أعلنت الصفحة الرسمية للمسلسل الملحمي أرطغرل عن البرومو الترويجي للحلقة الجديدة من المسلسل، والتي من المزمع عرضها على القنوات المختلفة، موقع النور – قناة اليرموك، وغيرها، الأربعاء 6 مارس 2019، وسط متابعة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم العربي.

مسلسل قيامة ارطغرل

قام موقع النور، والصفحة الرسمية للمسلسل، على فيس بوك قيامة ارطغرل، وصفحة المسلسل التاريخي على تويتر، بعمل البرومو الدعائي للحلقة الجديدة، 125 من المسلسل الملحمي أرطغرل، بعد المتابعة الفائقة من المشاهدين في جميع أنحاء العالم العربي، فقد أرادت أبليجي الثأر في مقتل أبيها من ابن أرطغرل، وأخبرته بذلك لكنه أنكر أن يكون لابنه علاقة بمقتل أبيها، وأخبرها عن القاتل، دراجوس، وشكت بصدقه رغم ذلك، ذهب أرطغرل للشمال لمتابعة ابنه ولكن الناس أوقعوا به في فخ في شمال البلاد، والتف الجنود حوله محاولين قتله، وسافرت أبليجي للجنوب ورأت دراجوس، قاتل أبيها، وأشهرت السيف في وجهه، وانتهت الحلقة على ذلك.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

تردد قناة TRT 1 على قمر ترك سات

اسم القناة التردد الحالي معدل الترميز الاستقطاب TRT 1 11954 30000 عمودي V

تردد قناة اليرموك على قمر نايل سات

اسم القناة التردد الحالي الترميز الاستقطاب اليرموك 11678 27500 عمودي V

تردد قناة القدس على قمر نايل سات

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب القدس 11316 27500 عمودي V

توقيت عرض حلقات أرطغرل في الدول العربية

الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تركيا.

الساعة 8:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت مكة المكرمة – الكويت – اليمن – العراق.

الساعة 6:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت تونس – الجزائر – المغرب.

الساعة 7:00 مساء الأربعاء من كل أسبوع بتوقيت القاهرة – سوريا.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

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في الجزء الخامس العديد من المواقف والأحداث المثيرة، ومن أهم تلك الأحداث هي موت البطل الأول للمسلسل، موت أرطغرل، على أن يظهر بطلا جديدا، وهو عثمان ابنه، يتولى مقاليد الحكم بالقبيلة، بين ولاية حلب وأنطاكيا، مؤسسا للدولة العثمانية.

تقوم ترددات القنوات المذكورة سابقا ، التركية الأولى، اليرموك، والقدس ببث الحلقات بجودة عالية، ويتم عرضه الأول على التركية الأولى غير مترجما ولا مدبلجا، على أن تتوالي بقية القنوات من نقلة في حلقات الإعادة بعد أن تتم ترجمته.

قامت القناة التركية الأولي بعرض الحلقة الجديدة من المسلسل الملحمي أرطغرل، مساء الأربعاء 7 مارس 2019، الساعة 7 مساء، على أن تعرضه اليرموك في اليوم التالي.