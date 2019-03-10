“متاح” مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 138 مباشر الآن .. أرطغرل 138 “هروب السلطان...

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مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 138 مباشر
الأن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 بث مباشر بالكامل
قيامة أرطغرل الحلقة 138
تدور أحداث قيامة ارطغرل الحلقة 138 حول بطولات القائد ارطغرل كما أننا سنشاهد من خلال هذه الحلقة استشهاده في واحدة من أهم البطولات الحربية التي قام بها ولن يتوقف الجهاد عند هذا الحد بل إن ابنه عثمان سيكمل مسيرته وستنطلق الدولة العثمانية نسبة إلى عثمان الأول لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138.
قيامة ارطغرل الحلقة 138
الترددات الناقلة قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس
- تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
- تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
- تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
- تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
” يعتبر مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 138 مباشر، من المسلسلات التي ينتظرها عشاق المسلسل التاريخي أرطغرل 138 مترجمة مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة 138 الموسم الخامس، في حلقة تعرض مساء الأربعاء، التي تعتبر حلقة نارية، لذلك يمكنك أن تتابع بث مباشر قيامة ارطغرل الحلقة 138 بالكامل على موقع النور، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.
مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 138 مباشر
جاء أرطغرل في المركز الاول عالمياً من حيث المشاهده لاسيما وأنه يذاع في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يتيح للجميع مشاهدته مترجم أكثر من لغة حيث إستطاع أن يتخطى الثلاث مليار مشاهده منذ بدايته في 2014 وصولاً الى الموسم الخامس المعروض حالياًَ في عام 2019.
الإعلان الثاني من ارطغرل 138 في موسمه الخامس
الأحداث المتسارعة في قيامة ارطغرل والتي تدور في إطار تشويقي بحت تجعل المشاهدين ينتظرون الحلقات التاليةمن الحلقة 138 ارطغرل لمتابعة الأحداث، وتعتمد تركيا على أبطال المسلسل بشكل كبير خلال بعض الزيارات الخارجية بإعتبارهم لهم شهره واسعه.
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سوف تشهد الحلقة 138 العديد من الأحداث النارية كما ظهر في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والهجوم الذي سيقوم به المغول من أجل القبض علي السلطان كيكاوس وكذلك انتقام ارطغرل منهم.
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كما ستشهد الحلقة مفاجأة كبيرة وذلك بعد حصول دراغوس علي الصندوق الذي يسعي اليه المغول، ووقوف بيبولات في موقف حيرة بعد ضياع الصندوق وهروب السلطان كيكاوس للمرة الثانية ويتسائل ماذا سنقول لألينجاك؟
يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يزيد شهرته بشكل كبير حول العالم وقد حقق ارطغرل نجاحا كبيرًا ما يجعله يكون محط أنظار العديد ويحصل علي عدد من الجوائز الدولية.
عرضت قناة تي آر تي 1 التركية الحلقة الجديدة 138 من المسلسل التاريخي أرطغرل، مساء أمس الأربعاء 6 مارس 2019، الساعة 7 مساء، وسوف تعرض اليوم على قناة اليرموك ودعوة .
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تصدرت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .
وأنتهت أحداث الحلقة 138 بعد اختطاف بيبولات لسليمان ابن غندودوا وقام بتعذيبه من أجل أن يكشف عن الرسالة التي أرسلها ارطغرل لأخيه والتي تحمل عفو المغول عنه، ومن المؤكد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بقتل سليمان وإرسال جثمانه إلي قبيلة الكايي.