رد ريهام حجاج بعد شائعة انفصالها عن طليق ياسمين عبد العزيز

ردت الفنانة ريهام حجاج على مروجي شائعة انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”.

ونشرت ريهام صورة من رجل الأعمال من خلال حسابها الرسمي، وأغلقت التعليقات عليها، حتى لا تتعرض لهجوم قوي من متابعيها عبر حسابها الرسمي، واكتفت بوضع بعض القلوب.

ويذكر أن الفنانة ريهام حجاج أعلنت زوجها في الفترة الأخيرة برجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز، وتستعد لإقامة حفل زفاف في الأيام القليلة القادمة، بجانب أنها تتابع ردود أفعال مسلسلها “كارمن” الذي يعرض في الوقت الحالي.