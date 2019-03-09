حلا شيحة “بائعة فول” في زلزال مع محمد رمضان

تظهر الفنانة حلا شيحة في أحداث مسلسل “زلزال” للفنان محمد رمضان المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل فتاة شعبية لديها عربة فول في موقف ميكروباصات، ويقع في حبها بطل المسلسل محمد رمضان وتتصاعد الأحداث في إطار شعبي.

وتواصل حلا شيحة مشاهدها في منطقة شبرامنت بالديكور الرئيسي للعمل وتجمع المشاهد بينها وبين محمد رمضان وأحمد صيام وغيرهم.

ويكثف مخرج العمل إبراهيم فخر التصوير في الفترة القادمة، حيث يتم حالياً تصوير أحداث المسلسل في منطقة شبرامنت، بعد أن حصل فريق العمل على أجازة لتغير الديكور.

ويذكر أن مسلسل “زلزال” تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد غيرهم من النجوم، ويسجل العمل التعاون الأول بين محمد رمضان وشركة سينرجي بالدراما التلفزيونية.