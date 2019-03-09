أحمد حلمي يصور فيلم جديد للعرض في عيد الفطر القادم

لكل عشاق الكوميديا وخاصةً الفنان “أحمد حلمي”، يحضر الكوميديان أحمد حلمي لتصوير عمل جديد ورائع من روائعه الفنية، حيث يستعد لتصوير فيلم بعنوان “خيال المآته” و قد أعلن عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “أنستجرام” عن فيلمه الجديد بطريقة غير مباشرة.

حيث قام بوضع صور لأوراق العمل مكتوب عليها فيلم “خيال المآته” معلقاً عليها “قريبا” مما حصل على رد فعل أيحابي من جمهور ومتابعي “حلمي” عبر السوشيال ميديا، حيث حصل المنشور على كثير من الإعجاب والتعليقات الإيجابية .

فيلم” خيال المآته” أخراج خالد مرعي وتأليف عبد الرحيم كمال، ومن المقرر أن تقوم بالبطولة النسالية أمام حلمي الفنانة “منة شلبي” على أن يتم عرض العمل بالسينمات في موسم عيد الفطر المقبل .