أول حفلة غنائية” لمحمد رمضان” خلال هذا الشهر

نقدم اليوم أهم التفاصيل عن موعد ومكان أول حفل غنائي لمحمد رمضان بعد النجاح الكبير الذي حققته أغاني محمد رمضان عبر السوشيال ميديا وحصولها على نسبة مشاهدات بالملايين على “اليوتيوب”، قرر الفنان محمد رمضان إحياء حفل غنائي كبير ونوه عن ذلك لجمهوره من خلال صفحته عبر الفيس بوك بهاشتاج “أقوي حفلة في مصر”.

ومن المقرر أن تقام حفلة “محمد رمضان” يوم 29 مارس الجاري بالتجمع الخامس في مركز المنارة الشهير، ويتم في الفترة الحالية التجهيز للحفلة من حيث الأخراج والدعاية، ليخرج الحفل في اقوي مستوي فني وتقني ويكون من أكبر الحفلات في مصر.