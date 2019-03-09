صور حفلة “عمرو دياب” أمس ب6مدينةأكتور وموعد الحفلة الجديدة

تألق “الهضبة “عمرو دياب ليلة أمس الجمعة 8 مارس في حفل غنائي ضخم بمدينه 6 أكتوبر، وقد أقيمت الحفلة بجامعة” MSA” الخاصة وحضرها عدد كبير من جمهور الهضبة الذين كانوا فيه انتظار الحفلة قبل موعدها بساعات.

وقد دخل “عمرو دياب” المسرح على أنغام أغنية “الليلة” ثم بدأ يغني أغاني البوم الأخير “كل حياتي” الذي حقق نجاح ساحق على مدار الفترة الماضية، حيث غني ” ده لو أتساب ، يتعلموا، ويا هناه ، وباين حبيت والعديد من أغني الألبوم، كما أطرب الجمهور بالعديد من أغنية القديمة التي تعد من أهم العلامات في تاريخ الغنائي منهم أغنية” قمرين ، وراجع ، وشوقنا ونور العين “.

وتعد هذه الحفلة الثالثة على التوالي للهضبة” عمرو دياب” بالقاهرة، ومن المنتظر أن يقيم حفل غنائي ضخم أخر في دبي ليلتقي بجمهورية ومحبيه من الوطن العربي وذلك يوم 28 مارس الجاري بمسرح دبي الإعلامي .