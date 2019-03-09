شاهد أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور تي في .. قيامة أرطغرل DirilişErtuğrul يغزو مختلف دول العالم |...

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شاهد أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور يرغب الحصول على رابط الحلقة عشاق متابعة المسلسل التركي قيامة أرطغرل الجزء الخامس وخاصة أن موقع النور الإلكتروني يعرض الحلقة مترجمة ومدبلجة بالعربية، ويعتبر قيامة أرطغرل أعلى المسلسلات التركية مشاهدة في مختلف دول العالم، ويستطيع متابعيه مشاهدة أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور عقب ساعتين من إذاعتها على قناة trt1 تي آر تي التركية وتذاع الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع الساعة السابعة مساءًا بتوقيت تركيا ومصر، كما حصلت مجموعة من القنوات على حقوق بث حلقات قيامة أرطغرل مترجمة.
شاهد أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور
ترددات القنوات الناقلة أرطغرل 138 الجزء الخامس
يكثر البحث في ذلك التوقيت من قبل متابعي مسلسل قيامة أرطغرل على ترددات القنوات الناقلة أرطغرل138 الجزء الخامس لضبط أجهزتهم القنوات الناقلة أرطغرل 138 الجزء الخامس وانتظار بث الحلقة الجديدة.
الحلقة 138 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية
|اسم القمر الصناعي
|القناة
|التردد
|النايل سات
|قناة قطر
|10971
|النايل سات
|قناة الشرق
|11137 / 12604
|النايل سات
|قناة دعوة
|10727
|النايل سات
|قناة اليرموك
|11678
|النايل سات
|قناة فور شباب
|11137
|النايل سات
|قناة وطن
|11012
|نايل سات
|Qatar TV
|10719
|سهيل سات
|Qatar TV
|11604
|Türksat 42°E
|TRT 1 HD Turkey
|11054
شاهد أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور
إعلان الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس
ظهر إعلان الحلقة 138 أرطغرل الجزء الخامس مما يسفر عن تفاصيل شيقة وحلقة حاسمة في مجريات أحداث قيامة أرطغرل وبالتالي أثار شغف متابعي المسلسل إلى معرفة كافة التفاصيل في الحلقة الجديدة 138 أرطغرل الجزء الخامس.
أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138
يضم مسلسل قيامة أرطغرل العديد من نجوم الدراما التركية ومن أبطال أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا وديم بالتيش وعثمان سويكوت، جاء مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من تأليف محمد بوزداغ وإخراج متين قوناي وإنتاج تيكدين فيلم.
وسوف نقدم لكم كل ما يخص مشاهدة أرطغرل 138 مترجم عبر موقع النور لحظة بلحظة ونرصد توقعات الأحداث في الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس.
وكانت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل مليئة بالأحداث الشيقة التي جذبت انتباه وإثارة الجمهور وجعلتهم مهتمين بالأحداث وفي حاة ترقب وانتظار للأحداث القادمة.
الإعلان الثاني من ارطغرل 138
وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.
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سوف تشهد الحلقة 138 العديد من الأحداث النارية كما ظهر في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والهجوم الذي سيقوم به المغول من أجل القبض علي السلطان كيكاوس وكذلك انتقام ارطغرل منهم.
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كما ستشهد الحلقة مفاجأة كبيرة وذلك بعد حصول دراغوس علي الصندوق الذي يسعي اليه المغول، ووقوف بيبولات في موقف حيرة بعد ضياع الصندوق وهروب السلطان كيكاوس للمرة الثانية ويتسائل ماذا سنقول لألينجاك؟
ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 138 الحالية أو التي تليها نهاية بيبولات سيد قبيلة أبناء أومور وأحد الرجال الذين يعملون مع المغول وينفذون مصالحهم كما ستلقى نفس المصير شقيقته سيرما التي طعنت في الحلقات السابقة على يد سلجان قبل أن تشفى مره أخرى.
تصدرت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .
- وأنتهت أحداث الحلقة 138 بعد اختطاف بيبولات لسليمان ابن غندودوا وقام بتعذيبه من أجل أن يكشف عن الرسالة التي أرسلها ارطغرل لأخيه والتي تحمل عفو المغول عنه، ومن المؤكد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بقتل سليمان وإرسال جثمانه إلي قبيلة الكايي.