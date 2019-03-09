تراند اليوم : شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية...

يمكنك أن شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul ، وتكون الحلقة مترجمة على موقع النور يوم الأربعاء المقبل والموافق 13 مارس ويكون عرضها قبل ذلك على قناة trt1 في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، و تعرض شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul بجودة عالية وصورة واضحة و في اليوم التالي الخميس تعرض شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul على عدد من القنوات العربية . شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul



قيامة أرطغرل 139 على موقع النور

وبعد عرض شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul وعلى قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التاريخية التركية والرومانسية والدرامية وسيكون عرض أرطغرل في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، ويتم ترجمتها بعد انتهاء الحلقة على موقع النور بساعتين ، ومتوقع أن تشهد أحداث شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul أحداثًا نارية بعد قتل ابن شقيق ارطغرل .

اعلان الحلقة 139 ارطغرل





ترددات أرطغرل 139



ننشر لكم ترددات شاهد أرطغرل على قناة تي آر تي 1 التركية – TRT1 و قيامة أرطغرل 139 على موقع النور مترجمة إلى العربية - Diriliş Ertuğrul:

اسم القمر الصناعي القناة التردد

النايل سات قناة قطر 10971

النايل سات قناة دعوة 10727

النايل سات قناة اليرموك 11678

النايل سات قناة فور شباب 11137

النايل سات قناة وطن 11012