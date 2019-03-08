بالصور.. ميريهان حسن بملابس جريئة أعلى سور سطح منزل

خضعت الفنانة الشابة ميريهان حسين، لجلسة تصوير خطيرة أعلى سور منزل، ارتدت خلالها ملابس جريئة، في أحدث ظهور لها، وفي تلك الصور قررت الصعود أعلى سور سطح إحدى المنازل.

ونشرت “ميريهان” الصور عبر الصفحة الرسمية الشخصي على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: “أقوى سلاح على الأرض هو الروح البشرية”.

والجدير بالذكر أن الفنانة ميريهان حسين تواصل في الفترة الحالية تصوير مسلسل “علامة استفهام”، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة محمد رجب، وهيثم أحمد زكي، جيهان خليل، وإدوار، نورهان، كوكي، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، جينا سليم، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.