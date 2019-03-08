مها أحمد تطمئن جمهورها على صحة أبنها أحمد

حرصت الفنانة مها أحمد، على أن تقوم بطمأنة جمهورها، بخصوص ابنها احمد من ذوي القدرات الخاصة، حيث أن ابنها تعرض لوعكة صحية شديدة ونقل بسببها إلى إحدى المستشفيات الخاصة، وكان ذلك يوم الاثنين الماضي.

كما نشرت مها احمد مقطع فيديو من خلال حسابها على موقع انستجرام، حيث أن الفيديو يشمل مجموعة من الصور التي تجمعها مع زوجها الفنان مجدي كامل وأبنائهما احمد وعادل.

كما أنها وجهت كل الشكر لكل من حرص على الدعاء لابنها، حيث أنها قالت “الحمد لله ربنا كريم، شكرًا لكل اللي دعوا لأحمد وسألوا عليه، ربنا قادر على كل شيء”،كما نشرت مها احمد صورة لابنها احمد وهو داخل المستشفى تطلب من كل جمهورها الدعاء لابنها المريض قائلة “دعواتكم.. ربنا كريم.. الحمد الله.. الحمد الله على كل شيء.. أحمد مجدي كامل”.