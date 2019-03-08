تراند اليوم : أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة...

تأتي أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية يوم الأربعاء المقبل و الموافق 13 مارس الجاري و ذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر ، و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا بأحداث قوية ونارية بعد قتل سليمان ابن شقيق أرطغرل ، و ذلك في أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية وعلى قناة تي آر تي1 ويأتي عرض الحلقة 139 قيامة أرطغرل على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية بنفس يوم الأربعاء و يكون عرضها بعدها بعدها بساعتين ليأتي العرض مترجم إلى اللغة العربية وهو في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا .
أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية
نجاح أرطغرل 139
حققت أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة و قيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية نجاح كبير قبل عرضها ووصل نجاحها إلى العالم كله فهو من أفضل المسلسلات بشهادة الجمهور العربي والغربي وذلك لأن أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية من نوعية المسلسلات التاريخية وهو النوع الذي يحبه الجمهور .
أبطال 139 قيامة أرطغرل
ومن أبطال أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية ترصدها لكم "الخليج 365":
ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"
محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"
إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"
إعلان الحلقة 139 قيامة أرطغرل
باقي أبطال أرطغرل
سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"
جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"
جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"