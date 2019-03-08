تراند اليوم : أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة...

تأتي أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية يوم الأربعاء المقبل و الموافق 13 مارس الجاري و ذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر ، و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا بأحداث قوية ونارية بعد قتل سليمان ابن شقيق أرطغرل ، و ذلك في أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية وعلى قناة تي آر تي1 ويأتي عرض الحلقة 139 قيامة أرطغرل على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية بنفس يوم الأربعاء و يكون عرضها بعدها بعدها بساعتين ليأتي العرض مترجم إلى اللغة العربية وهو في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا .



أحداث نارية في الحلقة 139 أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك الأردنية وموقع النور مترجمة وقيامة أرطغرل 139 على trt1 التركية