تراند اليوم : أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى...

نجد أن أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية ينتظر الجمهور أن يشاهدوهم في أكثر من 85 دولة حول العالم و ذلك على عدد كبير من القنوات و التي تجعلها مترجمة إلى العديد من اللغات وهو ما سهل على أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية إنتشارة ، والمقرر أن تعرض أرطغرل 139 يوم الأربعاء المقبل والموافق 13 مارس الجاري و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا و في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر .



أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية



واستطاع أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية تحقيق النجاح في وقت قصير منذ عرض الحلقة الأول من الجزء الأول للمسلسل وحتى وصلولا للجزء الخامس والأخير الذي يعرض حاليًا وهذا ما استطاع أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية أن يحققوه في وقت قصير جدًا .

أبطال أرطغرل 139



ترصد "الخليج 365" لكم من خلال هذا التقرير أبطال الحلقة 139 قيامة أرطغرل يوم الأربعاء على قناة قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 غير مترجمة وعلى موقع النور مترجمة إلى العربية وهم ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، هانديه سوباشى بدور "آيكيز"، إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب".