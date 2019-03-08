موقع النور AL-NOOR TV | شوف diriliş ertuğrul مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم الجزء الخامس على قناة تي...

ارطغرل الحلقة 138 مترجم الجزء الخامس، ينتظر الجميع مساء اليوم الأربعاء موعد إذاعة الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، والذي جذب الكثير من المتابعين منذ بداية عرضه، حيث تتصاعد الأحداث بشكل كبير خلال جميع حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل، وهو الأمر الذي جعل الجميع يترقب موعد إذاعة الحلقة الجديدة خلال نفس الوقت من كل أسبوع.

قيامة ارطغرل الحلقة 138 الجزء الخامس، تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عبر قناة تي آر تي التركية TRT1، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتعرض قناة TRT مسلسل ارطغرل الجزء الخامس بدون ترجمة، ويتم ترجمة الحلقة ورفعها عبر موقع النور، والذي يقدم مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجمة عبر الموقع لجميع مشتركيه فقط.

ارطغرل الحلقة 138 مترجم الجزء الخامس

نتابع اليوم خلال الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة، وذلك وفق ما جاء بالإعلان الخاص بالحلقة، حيث سيقوم ارطغرل بإنقاد كيكاوس دون أن يعرف أحد انه من فعل ذلك، كما سنري أن دراغوس سيقوم بفتح الصندوق دون مفتاح وحرق جميع محتوياته، وغيرها من الأحداث التي سنتعرف عليها من خلال متابعة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

أبطال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

إنجين ألتان

هاندا سورال

سردار جوكهان

عثمان سويكوت

جنكيز جوشكون

نور الدين سونماز

باريش باغجى

سيردار دينيس

مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم

كما سنقوم بوضع رابط مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم كامل عبر المقال، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض المسلسل على قناة تي آر تي التركية، فتابعونا.

تتابعون الآن أحداث الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مباشر عبر قناة تي آر تي التركية، وفور الانتهاء من الحلقة سيتم رفع الحلقة مترجمة للعربية عبر الموقع مجاناً دون أس أشتراكات.

تم الآن رفع مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم كامل عبر المقال لجميع متابعينا بشكل مجاني تماماً دون أي اشتراكات.

يعرض اليوم الجمعة الموافق 8-3-2019 الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل مترجم كامل على قناة اليرموك الفضائية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.