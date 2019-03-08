بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة “تُبث حصريًا” .. جدول بأحدث قنوات مشاهدة ارطغرل...

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بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة ، يبحث عنهما الجميع بعد أن يتك إذاعة الحلقة على قناة trt التركية بصور مجانية حيث أن مسلسل ارطغرل هو أول مسلسل درامي تركي يحكى أجزاء هامة من التاريخ الإسلامي منذ بداية نشأة الدولة العثمانية التى كانت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، كل ذلك جعل مسلسل قيامة أرطغرل يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة من الوطن العربي خاصة وعلى مستوى دول العالم بشكل عام، وتعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل مترجمة النور يوم الأربعاء وهى الحلقة الفاصلة ويتوقع المشاهدين فيها كشف تفاصيل جديدة عن دراغوس الكاهن بالكنيسة وتغير مجرى أحداثه وأدوار الأبطال وتحركات أرطغرل القادم، ولذا نقدم لكم متابعينا قنوات بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة.
بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة
تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل نعرضها تلبية لاحتياجات متابعين موقع النور ويمكنكم متابعة حلقة أرطغرل 138 من خلال الترددات التالية:
- القناة التركية “تي آر تي”
- قناة اليرموك
- قناة دعوة
- قناة الشرق
- قناة وطن
ترددات الحلقة 138 قيامة أرطغرل مباشر النور
|اسم القمر الصناعي
|القناة
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|النايل سات
|تردد قناة قطر
|10971
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة دعوة
|10727
|27500
|
عمودي
|النايل سات
|تردد قناة اليرموك
|11678
|27500
|عمودي
|النايل سات
|تردد قناة فور شباب
|11316
|27500
|
أفقي
|النايل سات
|تردد قناة الشرق
|11137
|27500
|عمودي
|
النايل سات
|
تردد قناة وطن
|11012
|27500
|أفقي
تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|11928
|3000
|
V
تردد قناة التركية TRT1 الأولى
|القمر
|التردد
|معامل تصحيح الخطأ
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|تركسات
|8400
|5/6
|11042
|Turksat 42°E عمودي
|إيتويلسات
|3000
|5/6
|10928
|
Eutelsat 7°E عمودي
تردد قناة اليرموك الأردنية لنقل قيامة ارطغرل
|التردد
|القمر الصناعي
|معدل الترميز
|معدل الاستقطاب
|معامل تصحيح الخطأ
|11678
|نايل سات
|27500
|رأسي
|
3/4
تردد قناة دعوة الدينية على النايل سات
|القناة
|تردد القناة
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|الاستقطاب
|قناة دعوة
|
10727
|27500
|3/4
|أفقي
تردد قناة القدس على جميع الأقمار الصناعية
|القمر
|التردد
|معامل التصحيح
|معدل الترميز الاتجاه
|النايل سات
|11316
|3\4
|27500 عمودي
موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل
تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|11678
|أفقي
|27500
|
3/4
أبطال مسلسل أرطغرل
- الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان يؤدي بدور “أرطغرل”
- الممثل نكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”
- الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”
- الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”
ترددات القنوات الناقلة لـ ارطغرل 138
بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة
من المقرر أن تذاع الحلقة 138 من المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، يوم الأربعاء على قناة تي ار تي التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، ويوم الخميس علي قناتي دعوة واليرموك، على أن تتاح على موقع النور فور إذعتها.
الإعلان الثاني من ارطغرل 138 الجزء الخامس
مشاهدة قيامة أرطغرل الحلقة 138 كاملة بث مباشر
بدأت الآن أحداث الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي آر تي التركية، ويمكنكم متابعة الحلقة عبر البث المباشر للحلقة عبر الموقع الرسمي لقناة النور، وبعدها سوف يتم إذاعتها علي موقع قناة النور.
وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.
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سوف تشهد الحلقة 138 العديد من الأحداث النارية كما ظهر في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والهجوم الذي سيقوم به المغول من أجل القبض علي السلطان كيكاوس وكذلك انتقام ارطغرل منهم.
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بدأت أحداث الحلقة 138 من قيامة ارطغرل المثيرة والتي ينتظرها الملايين بعد كم المفاجآت التي ظهرت خلال الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والتي ظهر فيها أرطغرل وهو يجتمع بأبناءه ويقول “كل خطوة نخطوها هنا سنخطوها ونحن نفكر بألف سنة قادمة والف وطن آخر”.
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ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 138 الحالية أو التي تليها نهاية بيبولات سيد قبيلة أبناء أومور وأحد الرجال الذين يعملون مع المغول وينفذون مصالحهم كما ستلقى نفس المصير شقيقته سيرما التي طعنت في الحلقات السابقة على يد سلجان قبل أن تشفى مره أخرى.
عرضت قناة تي آر تي 1 التركية الحلقة الجديدة 138 من المسلسل التاريخي أرطغرل، مساء أمس الأربعاء 6 مارس 2019، الساعة 7 مساء، وسوف تعرض اليوم على قناة اليرموك ودعوة .
تصدرت الحلقة 138 من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .