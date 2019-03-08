شاهد الآن تردد قناة Trt1 التركية الناقلة لمسلسل ارضغرل الجزء الخامس

يحظى مسلسل ارضغرل بنسبة مشاهدة عالية داخل تركيا وخارجها، فبساطة أسلوبه وتنوع طاقم العمل به وإحترافية التمثيل به تجعله مفضل للكثير من الناس، وينتظرون بشغف الحلقة الأسبوعية التي تعرض على قنوات معينة، وأولها وبشكل حصري قناة trt1، فهي التي تقوم ببث الحلقة الأصلية للقناة، بجانب بثها للمزيد من المسلسلات التركية الأخرى، وتبث حلقة ارضغرل الجزء الخامس على قناة trt1، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهي المصدر الرئيسي والأول لعرض مسلسل ارضغرل، وتترجمه بعدها موقع النور ويتم عرضه على موقعها بعد ساعتين من قناة trt1، وتحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية فقد سبقت وقامت القناة ببث بعض المباريات الهامة لكأس العالم السابق، فاهتم الكثير من الناس بها وظبط تردداتها، وسنعرض لكم الآن ترددات قناة trt1 على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة تي آر تي وان trt1

لظبط القناة على جهازكم تأكد أولا من طبق الاستقبال، الذي يجب أن يكون موجها اتجاه مدار القمر تركسات E42 أو يوتلسات E7، وبعد إدخال تردد القناة ستظهر القناة مشفرة، لذلك يجب إدخال الشفرة الخاصة بالقناة وهي مكونة من عدد من الأرقام يصل إلى ستة عشر رقما” هيكسا ديسما”

القناة التردد الاستقطاب الترميز Trtعلى النايل سات 11391 عمودي 27500 Trt1 تركسات 11024 عمودي 8400 Trt1 يوتلسات 7 10928 عمودي 30000

قنوات عرض مسلسل ارضغرل جميعها