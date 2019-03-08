ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن | ارطغرل 138 عبر تي آر تي...

ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وقناة دعوة ووطن ويترقب الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل عدد كبير من المشاهدين في العديد من الدول العربية والأوروبية، ويعد مسلسل ارطغرل من أقوى الدرامات التى تذاع هذه الأيام، وتعرض الحلقة الجديدة من ارطغرل الجزء الخامس يوم الأربعاء من كل أسبوع، لذلك يبحث الآن عليها العديد وسط حالة من التشويق والشغف لما يستجد في ارطغرل 138 من أحداث وتفاصيل فارقة في أجزاء المسلسل، لذلك نهتم بعرض ارطغرل 138 مترجم بالعربي عبر موقع النور الإلكتروني وننشر تغطية شاملة عن أحداثها، بالإضافة إلى تقديم اخر تحديث عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل مترجم.

ارطغرل 138 مترجم بالعربي

من أبرز القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل قناتى دعوة وطن عبر قمر نايل سات، وإليكم ترددهم على النحو الآتي:

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 138 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور بشكل حصري على الإنترنت من خلال الرابط التالي: https://www.alnoortv.co/ar

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

ارطغرل 138 مترجم بالعربي

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة، نظرًا لأن مسلسل ارطغرل من أقوي المسلسلات الدرامية التركية وأوسعها انتشارًا في الوطن العربي وتركيا وبعض الدول الأوروبية، ويتابع الجميع أحداثه ويبحثون عنها لحظة بلحظة تحسبًا لوجود أي تطورات جديدة تظهر في الحلقات، واليوم تبث ارطغرل 138 وهى حلقة فارقة وحاسمة ومتوقع أن تضم أحداث تغير مجرى المسلسل.

الإعلان الثاني من ارطغرل 138

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

سوف تشهد الحلقة 138 العديد من الأحداث النارية كما ظهر في الإعلان الأول والثاني من ارطغرل 138 والهجوم الذي سيقوم به المغول من أجل القبض علي السلطان كيكاوس وكذلك انتقام ارطغرل منهم. كما تعرض الحلقة 138 على قنوات فور شباب وقطر واليرموك، كما أن الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة بجودة عالية سوف تشهد أحداث نارية ومثيرة، كما تعرض الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة بجودة عالية علي قناوات دعوة واليرموك وحنبعل علي مدار اليومين الأربعاء والخميس . ومن المتوقع أن تشهد الحلقة 138 الحالية أو التي تليها نهاية بيبولات سيد قبيلة أبناء أومور وأحد الرجال الذين يعملون مع المغول وينفذون مصالحهم كما ستلقى نفس المصير شقيقته سيرما التي طعنت في الحلقات السابقة على يد سلجان قبل أن تشفى مره أخرى. عرضت قناة تي آر تي 1 التركية الحلقة الجديدة 138 من المسلسل التاريخي أرطغرل، مساء أمس الأربعاء 6 مارس 2019، الساعة 7 مساء، وسوف تعرض اليوم على قناة اليرموك ودعوة .