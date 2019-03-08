غصون في الوحل الحلقة 15 مواعيد عرض المسلسل على قناة  mbc.. روابط مشاهدة غصون في الوحل shahid net...

مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15، تدور فعاليات مسلسل غصون في الوحل حول شخصية أمرأة خليجية حاقدة وهي في سن الأربعين وتعاني من عقدة نفسية، وتلك المرأة تعامل جميع الأشخاص بطريقة فاظة وعلاقتها مع كافة الأشخاص حادة ومائلة للعنف والحقد، وتعمل شخصية غصون موظفة في إحدى الوزارات، وأحدى المسلسل تطور بطريقة شيقة ومثيرة.

ومن خلال موقع عرب فور نيوز سوف ننشر لكم أخر تطورات أحداث المسلسل التي تحدث مع غصون، ، وسنعرض عليكم مواعيد عرض المسلسل على قناة mbc أم بي سي، كما سنعرض عليكم روابط مشاهدة مباشرة للمسلسل على الوحل shahid net شاهد نت.

مواعيد عرض غصون في الوحل على قناة mbc

مسلسل غصون في الوحل يعُرض على قناة mbc أم بي سي من يوم السبت لـ يوم الأربعاء في المواعيد التالية:

العرض الأول لمسلسل غصون في الوحل في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الإعادة الأولى للمسلسل في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية في تمام الساعة الثانية بعد منصف الليل.

الإعادة الثانية للمسلسل في الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية في تمام الساعة الواحدة مساءً.

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