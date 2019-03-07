رابط مباشر |shahid net “أرب جوت تالنت 2019” الموسم السادس الحلقة 3|شاهد نت Arabs Got...

نتابع معكم الان رابط مشاهدة Arabs Got Talent، أرب جوت تالنت ، برنامج المسابقات Arabs Got Talent، الحلقة الثالثة 3 الموسم السادس البرنامج الأكثر شهرة في المنطقة العربية، فبرنامج آرب جوت تالنت يعتبر من أبرز البرامج الترفيهية المتنوعة، التي يتابعها الجمهور العربي حول العالم، فهو من البرامج المتخصصة في اظهار المواهب الفنية سواء الفردية أو الجماعية في مختلف المجالات،Arabs Got Talent الحلقة الثالثة 3 وعرضها بشكل متميز، وتقدم لهم الفرصة لعرض موهبتهم على العالم، لذا أصبح برنامج Arabs Got Talent من البرامج الأكثر مشاهدة، والآن يطل علينا برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس في شكل متطور اراب جوت تالنت 2019 الحلقة الثالثة 3 اليوم الحلقة الثالثة برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس.. عرض الحلقة الثالتة من برنامج أرب جوت تالنت على قنوات MBC.

الان Arabs Got Talent 2019

والجدير بالذكر أن برنامج Arabs Got Talent يعتبر من أولى البرامج المتخصصة في المواهب فقد عرض لأول مرة على قناة ام بي سي 4، يوم 14 يناير عام 2011، وإلى الآن يمتعنا بتقديم مختلف المواهب من جنسيات مختلفة بالوطن العربي، سوف نستعرض معكم تفاصيل برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، ومواعيد عرض البرنامج، فتابعونا عبر موقعنا عرب فور نيوز، للتعرف على موعد عرض الحلقة الثالثة من الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent.

فريق عمل برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس

فريق تقديم البرنامج والتعليق:

المذيعة اللبنانية: ريا أبي الراشد

المذيع والمغني السعودي: قصي خضر

فريق لجنة التحكيم هم:

علي جابر

نجوى كرم

أحمد حلمي

الحلقة الثالثة من برنامج Arabs Got Talen

الحلقة الثالثة من برنامج ارب جوت تالنت الموسم السادس 2019 تعرض غداً يوم السبت 2 مارس 2019، وتعرض الحلقة كاملة على القنوات التالية:-

اسم القناة توقيت السعودية توقيت القاهرة MBC مصر يوم السبت : 09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 03:30 صباحاً إعادة. يوم السبت :08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. MBC4 يوم السبت:09:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 02:30 صباحاً إعادة. يوم السبت : 08:00 مساءً العرض الأول. يوم الأحد: 1:30 منتصف الليل إعادة

#حلقة Arabs Got Talent

الحلقة الثانية من برنامج Arabs Got Talent عرضت السبت الماضي، وعرضت بها أكثر من موهبة عربية،منهم من قبول أو رفض اللجنة:

الطفل ياسين الحبوبي من تونس: الذي عرض رقصة مايكل جاكسون الشهير، ولكنة لم يوفق فلم يحظى بموافقة لجنة التحكيم.

رامي عبد الله يخص: غنى أغنية معالي المواطن من كلاسيكيات الفن الجميل، وقد لاقا استحسان لجنة التحكيم.

حسن الصغير من مصر: حصد قبول اثنين من لجنة التحكيم هم نجوى وأحمد.

رابط مشاهدة الحلقة الثالثة من برنامج Arabs Got Talen من خلال موقع شاهد نت MBC بدون اعلانات مجاناً من هنا

بعد انتهاء العرض الاول الحلقة الثالثة من برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس 2019، اليوم السبت 2019/3/2، على قنوات MBC وMBC 4 ، وقد وفرنا اليك رابط مشاهدة الحلقة الثالثة من برنامج آرب جوت تالنت الموسم السادس على موقع شاهد نت التابع لمجموعة قنوات ام بي سي ويمكن أيضا مشاهدة الاعادة للحلقه يوم الأحد على نفس القنوات وسوف وسنتابع معكم حلقات Arabs Got Talent القادمة واهم المواهب المقدمة فهي بجانب ، فتابعونا من عبر موقعنا عرب فور نيوز وتفاعلوا معنا من خلال التعليقات بأي موهبة تستحق الفوز.

أحداث مثيرة Arabs Got Talent في الحلقة الثالثة

من ضمن الأحداث التى أشعلت المسرح ظهور شخصان فى ملابس سوداء اسود وقناع على وجههما يخفي ملامحها، وقاما بتقديم عرضاً تافهاً ويفتقر من اي موهبة، وكان كما يلي

الامر الذى دعا علي جابر الى الضغط على زر الرفض،فى حين الفنانة نجوى كرم فبدت مندهشة ومصدومة من العرض وحاول احمد حلمى اضافة بعض الكوميديا ولكن جاءت المفاجأة الكبيرة التى فجرت الضحك فى المسرح بالكامل وهى ان هذان الشخصان هما كلام من المذيعة ريا أبي راشد وقصي خضر.

يمكنك مشاهدة الحلقة الثالثة من برنامج آرب جوت تالنت بالكامل على موقع شاهدنت الموجود رابطه بالأعلى.