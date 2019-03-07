مشاهدة الحلقة 138 مسلسل قيامة ارطغرل الآن يوتيوب وقناة trt التركية بالترجمة الحصرية شاشة كاملة واضحة...

مساء الأربعاء من كل أسبوع هو موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهروة ومتابعة “قيامة ارطغرل” ويبحث الكثيرون عن رابط الحلقة الجديدة 138 من الجزء الخامس، لمشاهدتها أونلاين بالترجمة الحصرية من موقع النور وقناة trt التركية، حيث يبدأ العرض الأول مساء الأربعاء عليها تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ثم على باقي القنوات الأخرى الحاصلة على حق النشر مساء الخميس وهي قنوات اليرموك ووطن وغيرها، وينشر “عرب فور نيوز” رابط الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138 والتي يمكن مشاهدتها الآن بشكل مباشر من خلال الروابط المباشرة والفعالة بنسبة مائة بالمائة بالأسفل والإستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي المميز “قيامة ارطغرل” وماذا سيحدث في حلقة اليوم مع القائد ارطغرل شاه وكيف سيقوم بحماية مملكته من الأعداء المتربصين به في كل مكان.

مشاهدة الحلقة 138 قيامة ارطغرل من هنا

تفاصيل الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

عنوان الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل اليوم: سر لعبة ارطغرل

تشويق واثارة تشهدهما الحلقة بعد قيام اليجناك بعقد اتفاق مع ارطغرل يقضي بعودة سوغوت إلى سيطرته وتسليمهم ذهب الأناضول والسلطان السجوقي كيكاوس.

اسناد مهمة توصيل الصندوق وكيكاوس إلى بيبولات من قبل اليجناك من أجل أن يبقى متماسكاً أمام هولاكو، وفضل الأخير في الخطة بعد مهاجمة محاربي ارطغرل له ونزع كيكاوس من أيديهم.

بيبولات في موقف صعب بعد أن أُصيب محاربيه وفشل في المهمة الأخيرة، فيذهب إلى سوغوت لمعالجة محاربة وينال ويُمنع من الدخول من قبل دورمول الذي يتصدى له وينشأ بينهم شجار، فتتدخل ابيليغي ويضربها بيبولات بعد خيانتها وتحالفها مع ارطغرل.

تخطط سيرما للإنتقام من ابيليغي وسالجان، بعد أن اتضح كذبها بعد المواجهة التي وضعها ارطغرل وتبين أنها هي من قامت بنزع الخنجر أولاً.

مقتل سوبوتاي على يد تورغوت، وارسال ارطغرل رأسه إلى اليجناك وهو ما سيزيد من ثورته وغضبه ويقرر الإنتقام.

يتحول بيبولات إلى الباسيتي من أجل انقاذ موقفه أمام اليجناك، ويخطف سليمان للحصول منه على معلومات بخصوص الصندوق وكيكاوس.

يفتح دراغوس الصندوق وسنتهي أمره بعد أن فتحه عوه بغير مفتاح، إذ قد وضع ارطغرل بداخله مادة مفجرة، ويشتد الصراع مرة أخرى بين المغول وارطغرل.

الحلقة 138 أرطغرل كاملة قناة trt 1 من هنا

الحلقة 138 (قيامة ارطغرل) كاملة مترجمة

بث مباشر قيامة ارطغرل من هنا قناة trt 1.

رابط مشاهدة الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من موقع النور من هنا

يرجى الملاحظة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 138 مساء الأربعاء 6 مارس، على أن يتم وضع فيديو الحلقة بالترجمة العربية بعد انتهاء الحلقة مباشرة، حيث تشهد أحداث حلقة الليلة الكثير من الصراعات والتي تجذب المشاهدين للمسلسل التركي ارطغرل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

الإعلان الأول للحلقة 139 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 139 ارطغرل الأكثر اثارة

مزيد من الأحداث والتفاصيل المتصارعة التي تشهدها أحداث المسلسل التركي الأشهر “ارطغرل” خلال الحلقات المقبلة، خاصةً بعد أن نجاح أرطغرل في عقد اتفاق بينه وبين اليجناك للحصول على السيطرة الكاملة على سوغوت من جديد بدون اراقة الدماء وتسليمه للسلطان كيكاوس والصندوق، ثم تدبيره خطة محكمة في الخفاء لنزع كيكاوس من أيديهم من جديد لإضعاف موقفه أكثر وأكثر أمام هولاكو، حيث يتم عرض الحلقة 138 قيامة ارطغرل، داخل المقال مباشرةً مع توقيت عرضها على قناة trt1 التركية وذلك مساء الأربعاء 27 فبراير.

ينتظر عشاق مسلسل “ارطغرل” الساعات المقبلة لعرض الحلقة 138 التي طال انتظارها خاصةً بعد التسويق والإثارة التي انتهت بهما الحلقة 137 من ارطغرل، فيُعرض المسلسل في تمام السابعة من مساء الأربعاء على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، وفي تمام الثامنة بالترجمة الحصرية من موقع النور، على أن ننشر رابط الحلقة في نفس لحظة عرضها عن طريق رابط البث المباشر من قناة trt 1 التركية.

ارطغرل الحلقة 138، وما شهدته من اثاره وتشويق شديدن جعلت الكثيرون يتسائلون عما قد يحدث في أحداث المسلسل التاريخي الشهير خلال الحلقات المقبلة، وهو ما أوضحه إعلان الحلقة 139 من المسلسل والذي تم وضع الفيديو الخاص به خلال الروابط بالأعلى، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع في سوغوت ويحاول ارطغرل انقاذ قبيلته من الأعداء المتربصين، تابعوا ارطغرل كل أربعاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتم وضع الرابط اللشاهدة المباشرة من قناة trt 1 التركية وبالترجمة الحصرية من موقع النور.