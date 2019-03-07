“بجودة فائقة” غصون في الوحل 15 shahid net | روابط مشاهدة المسلسل الكويتي غصون في الوحل...

استطاعت الدراما الكويتية أن تجذب جميع أنظار متابعي ومحبي الدراما العربية في جميع أنحاء الوطن العربي مؤخرا، وذلك بعد أن قام قناة إم بي سي بعرض حلقات المسلسل الكويتي الكبير والشهير غصون في الوحل، هذا المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا منذ أن تم عرضه في الأسابيع القليلة الماضية، واستطاعت قنوات إم بي سي أن تحصل على حق البث الحصري لجميع حلقات هذا المسلسل الشهير، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نتابع معكم اليوم أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل، كما سنوفر لكم رابط مباشر لمتابعة جميع حلقات المسلسل.

غصون في الوحل

تدور أحداث مسلسل غصون في الوحل حول إمرأة في الأربعينيات من عمرها، وهذه المرأة تدعى غصون وتعيش في حالة من الفراغ العاطفي، حيث تعيش منفردة بلا أب ولا زوج، وكذلك عاشت هذه الفتاة طفولة معقدة وصعبة للغاية، وهذا ما جعلها في الكبر تشعر بالكثير من الإضطرابات النفسية الشديدة، وجعلها تتميز بسلوك عدواني نحو من حولها، ويصل هذا السلوك لحد كراهية جميع من حولها حتى جيرانها وأصدقائها.

أبطال مسلسل غصون في الوحل

بدأت عرض أولى حلقات مسلسل غصون في الوحل على شاشة قناة إم بي سي 17-2-2019، وتعرض حلقة يوميا من المسلسل جميع أيام الإسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة من كل إسبوع، ويشارك في هذا العمل الدرامي الكبير مجموعة متميزة من نجوم الدراما الكويتية، حيث تقوم بدور البطولة في هذا المسلسل الفنانة الكويتية هدى حسين، ويشاركها البطولة كلا من أميرة محمد، وعبد الله الطراروه ومحمد المنيع محمد الرشيد، وريم ارحمه.

حلقات مسلسل غصون في الوحل يوتيوب

نتابع معكم الآن روابط عرض مسلسل غصون في الوحل من خلال موقع شاهد نت حيث يتمكن عشاق المسلسل من متابعة جميع الحلقات.

مشاهدة الحلقة 15 من مسلسل غصون في الوحل

سوف تقوم قناة إم بي سي اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019 بعرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل غصون في الوحل في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويمكن مشاهدة الحلقة بالكامل من هنا، كما سيقوم موقع شاهد نت بإعادة عرض الحلقة عقب انتهائها مباشرة.

لازلنا في انتظار تحميل مسلسل غصون في الوحل الحلقة 15 عبر موقع شاهد نت وذلك بعد أن تم عرض أحداث الحلقة من خلال قناة mbc.