تراند اليوم : ننشر الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة إلى العربية قبل عرضها في الموقع الرسمي

يحرص الخليج 365 على نشر الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة الى العربية قبل عرضها على الموقع الرسمي وذلك تسهيلاً على المشاهد لمتابعة قيامة أرطغرل 138 بكل سهولة ويسر ومجاناً دون عناء البحث عنها، وتعتبر قيامة أرطغرل 138 من أقوى حلقات الموسم الخامس حيص تشهد مقتل مساعد بيبولات في إشتباكات مع محاربي قبيلة الكاي، قيامة أرطغرل مسلسل يسرد التاريخ ولكن المخرج دائماً ما يستعين بالحبكة الدرامية من أجل مراوغة المشاهد التركي الذي يعرف تاريخة جيداً.



الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة الى العربية



الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة الى العربية على موقع الخليج 365 من نتمنى مشاهدة ممتعه لزوار الموقع الذي يقدم الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة الى العربية تسهيلاً على جمهورة خاصة وأن المسلسل التركي يعيش حالة من الإنتعاش الفني الذي وصل الى العالمية وتعرض قيامة أرطغرل على قناة تي أر تي1 trt1 يوم الأربعاء من كل أسبوع.



الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة مترجمة الى العربية



وتشهد الحلقة 138 قيامة أرطغرل إستعادة الصندوق السري من المغول بعد خطه محكمة وضعها أرطغرل وأستخدم فيها محاربي قبيلته وقتل فيها الخائن مساعد بيبولات حيث شهدت أيضاً الخطة تحرير كيكاوس من يد المغول بعد أن لاعبهم به أرطغرل للحصول على إمارة القبائل مرة ثانية.