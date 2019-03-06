“شوف ارطغرل الجزء الخامس” مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 138 مترجم كامل Diriliş Ertuğrul على...

- 1/2
- 2/2
ارطغرل الحلقة 138 مترجم، نتابع معكم أحداث الحلقة 138 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي ينتظرها الكثير من عشاق هذا المسلسل التركي التاريخي الرائع، والذي نال إعجاب الجميع منذ بداية عرض أولي حلقات المسلسل في عام 2014، حيث يحكي المسلسل قصة حياة الغازي التاريخي ارطغرل بن سليمان شاه ومحاولاته المستمرة للقضاء على المغول والصليبيين من أجل تأسيس الدولة التركية.
وييتم عرض مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 138 على قناة تي ار تي التركية مساء اليوم الأربعاء الموافق 6-3-2019 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، حيث يترقب الجميع موعد إذاعة ارطغرل 138 الجزء الخامس، والذي يحمل الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة.
ارطغرل الحلقة 138 مترجم
ينتظر الجميع بتلهف كبير موعد الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، والتي سيتم فيها التخلص من الكثير من رجال بيبولات عن طريق خطة ذكية من ارطغرل، حيث تدور معركة قوية تنتهي بانتصار ارطغرل، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة الأحداث خلال الحلقة 138، حيث سنتعرف على مصير الاتفاق مع الينجاك.
إعلان ارطغرل 138 مترجم
القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجمة الجزء الخامس
|القناة
|القمر
|التردد
|قطر تي في
|نايل سات
|10719
|قناة قطر تي في
|سهيل سات
|11604
|trt HD
|Türksat 42°E
|11054
|قناة قطر
|نايل سات
|10971
|الشرق
|نايل سات
|11137 / 12604
|دعوة
|نايل سات
|10727
|اليرموك
|نايل سات
|11678
|فور شباب
|نايل سات
|11137
|وطن
|نايل سات
|11012
مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 137 مترجم
مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم موقع النور
يتم عرض مسلسل ارطغرل الحلقة 138 مترجم علي موقع النور عقب نهاية أحداث الحلقة بقليل، حيث يعد موقع النور من أهم المواقع الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم.
بث مباشر مسلسل ارطغرل 138 الجزء الخامس
تابعونا بعد قليل، حيث سيتم عرض الحلقة 138 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي ار تي التركية، وبعدها سنقوم بترجمة الحلقة ووضعها لحضراتكم من خلال المقال مجاناً.