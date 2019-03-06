تراند اليوم : الأن قيامة أرطغرل 138 على قناة تي أر تي1 ومترجمة بشكل حصري على موقع النور المتخصص في المسلسلات...

تعرض الأن قيامة أرطغرل 138 على قناة تي أر تي1 وتشهد الكثير من الأحداث النارية قيامة أرطغرل من المسلسلات التي أثرت في الدراما التركية بشكل مباشر وشهد مسلسل قيامة أرطغرل نجاح كبير جداً وصل الى العالمية حيث أنه بات من المسلسلات التي يتابعها الكثير في كل انحاء العالم وينتظرها الملايين في الوطن العربي، لاسيما وأن قيامة أرطغرل يركز على المشاهد التي تؤثر بشكل مباشر على المتابع وتجعله ينتظر حلقاته بشكل متتابع يعتمد مسلسل قيامة أرطغرل على الحبكة الدرامية والتاريخية في قالب واحد فيما شهد الجزء الخامس من قيامة أرطغرل على الكثير من المشاهد الشيقة التي تمهد الى قيام الدولة العثمانية بشكل رسمي ومنها المواجهه النارية بين أرطغرل والقائد المغولي ألينجاك والتي وصلت الى زروتها خلال الحلقات السابقة من الموسم الخامس الذي يأتي في نهاية سلسلة قيامة أرطغرل 138 التي تبدأ في الموسم السادس تحت مسمى جديد وأحداث زمنية جديدة حيث بدأ فريق العمل في التحضيرات للجزء السادس على الرغم من عدم إنتهاء الجزء الخامس ويعبر قيامة أرطغرل عن ما قبل قيام الدولة التركية والتي كانت مقسمة الى قبائل تحت حكم الدولة السلجوقية التي يرؤسها السلطان علاء الدين كيقوباد الذي مهد لأرطغرل الطريق من أجل حكم القبائل التركية بجانب إعطائه سوغوت عرفاناً منه على البطولات التي قدمها في سبيل رفعت راية الإسلام والدولة السلجوقية والتي يمثل لها أرطغرل كذراع قوي لحمايتها من الأعداء وهو ما ظهر في إشتباك أرطغرل مع القائد المعولي نويان خلال الجزء الثالث فيما تشهد قيامة أرطغرل 138 الكثير من المشاهد القوية التي ينتظرها المشاهد بشكل كبير وتهكس فوة وذكاؤ أرطغرل في إعادة سوغوت والقبائل التركية من يد القائد المغولي ألينجاك الذي صنف في أحداث المسلسل كأقوى مغولي نظراً لما يتسبب فيه من دمار وقتل عندما يدخل الى أي مكان وهو ما ينعكس على الحذاء الذي يرتديه في قدمية والذي يتلون باللون الأحمر من كثرة الدم الذي تخطى عليه.

يصنع قيامة أرطغرل حالة فنية جديده في الشرق الاوسط خاصة وأنه بات من افوى المسلسلت التي عرضت على الساحة الدرامية التركية على مر تاريخها.