تراند اليوم : الأن قيامة أرطغرل 138 على قناة تي أر تي1 ومترجمة بشكل حصري على موقع النور المتخصص في المسلسلات...

تعرض الأن قيامة أرطغرل 138 على قناة تي أر تي1 وتشهد الكثير من الأحداث النارية قيامة أرطغرل من المسلسلات التي أثرت في الدراما التركية بشكل مباشر وشهد مسلسل قيامة أرطغرل نجاح كبير جداً وصل الى العالمية حيث أنه بات من المسلسلات التي يتابعها الكثير في كل انحاء العالم وينتظرها الملايين في الوطن العربي، لاسيما وأن قيامة أرطغرل يركز على المشاهد التي تؤثر بشكل مباشر على المتابع وتجعله ينتظر حلقاته بشكل متتابع يعتمد مسلسل قيامة أرطغرل على الحبكة الدرامية والتاريخية في قالب واحد فيما شهد الجزء الخامس من قيامة أرطغرل على الكثير من المشاهد الشيقة التي تمهد الى قيام الدولة العثمانية بشكل رسمي ومنها المواجهه النارية بين أرطغرل والقائد المغولي ألينجاك والتي وصلت الى زروتها خلال الحلقات السابقة من الموسم الخامس الذي يأتي في نهاية سلسلة قيامة أرطغرل 138 التي تبدأ في الموسم السادس تحت مسمى جديد وأحداث زمنية جديدة حيث بدأ فريق العمل في التحضيرات للجزء السادس على الرغم من عدم إنتهاء الجزء الخامس ويعبر قيامة أرطغرل عن ما قبل قيام الدولة التركية والتي كانت مقسمة الى قبائل تحت حكم الدولة السلجوقية التي يرؤسها السلطان علاء الدين كيقوباد الذي مهد لأرطغرل الطريق من أجل حكم القبائل التركية بجانب إعطائه سوغوت عرفاناً منه على البطولات التي قدمها في سبيل رفعت راية الإسلام والدولة السلجوقية والتي يمثل لها أرطغرل كذراع قوي لحمايتها من الأعداء وهو ما ظهر في إشتباك أرطغرل مع القائد المعولي نويان خلال الجزء الثالث فيما تشهد قيامة أرطغرل 138 الكثير من المشاهد القوية التي ينتظرها المشاهد بشكل كبير وتهكس فوة وذكاؤ أرطغرل في إعادة سوغوت والقبائل التركية من يد القائد المغولي ألينجاك الذي صنف في أحداث المسلسل كأقوى مغولي نظراً لما يتسبب فيه من دمار وقتل عندما يدخل الى أي مكان وهو ما ينعكس على الحذاء الذي يرتديه في قدمية والذي يتلون باللون الأحمر من كثرة الدم الذي تخطى عليه.
يصنع قيامة أرطغرل حالة فنية جديده في الشرق الاوسط خاصة وأنه بات من افوى المسلسلت التي عرضت على الساحة الدرامية التركية على مر تاريخها.
الأن قيامة أرطغرل 138 على قناة تي أر تي1
أحداث قيامة أرطغرل الجزء الخامس
بدأ الجزء الخامس بمشهد عثمان ابن أرطغرل وهو يحاول أن ينقذ أسرة من يد الصلبيين الذين كانوا يأخذوهم الى المتمرد دراعوس حتى لا ينكشف سره ولكن تدخل الطفل عثمان في الوقت المناسب حال دون ذلك ولكنهم إستطاعوا الإمساك به وطرحه أرضاً من أجل قتله ولكن تدخل إيلبيليلغي التي كانت متجهه الى قبيلة الكاي حال دون ذلك بعد قتلها للجمود الصلبيين بمساعدة رجال قبيلتها فيما تبين بعد ذلك بأنها كانت ذاهبه الى قبيلة الكاي من أجل جمع الضرائي من القبائل التركية بدلاً من أرطغرل الذي أسند إليه تلك المهمه من الدولة السلجوقية وهو ما يجعلها تدخل في مشاده قوية مع أفراد قبيلة الكاي في ظل غياب أرطغرل نتج عنه صراع خفي مع غندوزو نجل أرطغرل الكبير كاد أن يصل الى قتله على يد إيلبيليغي التي قتل والدها المتمرد دراغوس من أجل إلصاق التهمة في غوندوزو ولكن في النهاية إستطاع أرطغرل أن يجعل إيلبيلغي تفهم ما حدث وتشهد في المحاكمة التي أعدها له الأمير السلجوقي الخاين علاء الدين الذي قتل بعد ذلك على يد المعول.
ترددات القنوات الناقلة لقيامة أرطغرل
|القناة
|التردد
|القمر
|Trt1
|11042 عمودي
|TURKSAT
|اليرموك
|11678 عمودي
|النايل سات
|فور شباب
|11316 أفقي
|النايل سات
|الشرق
|11137 عمودي
|النايل سات
|قطر
|10971عمودي
|النايل سات
|دعوة
|10727 عمودي
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النايل سات
أحداث قيامة أرطغرل 138
تشهد قيامة أرطغرل 138 إستخدام أرطغرل لذكائة من أجل إستعادة ما أغتصبة المغول من الأراضي التابعة للقبائل التركية التي يترأسها أرطغرل حيث يستهيد سوغوت مره أخرى من قبيلة الأمور الخاضعه للحكم المغولي والتي يترأسها الخاين بيبولات الذ1ي يحمل أسم حركي وهو ألباستي حيث قام بمحاصرة شقيق أرطغرل وقتل الكثير من القبائل التركية من أجل إرضاء المغول وهو ما لا يعرفه أرطغرل الى الأن .
تعرض قيامة أرطغرل الحلقة 138 بعد قليل على موقع النور المتخصص في ترجمة مثل تلك المسلسلات فيما تعرض الخليج 365 المسلسل بشكل مجاني تسهيلاً للمشاهدين على متابعة الحلقة بسهولة ويسر.