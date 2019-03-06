تراند اليوم : قائمة قنوات عرض مسلسل أرطغرل 138 الآن.. تعرف على أحداثه النارية

يمكن للجميع أن متابعة قيامة أرطغرل 138، ومسلسل قيامة أرطغرل يتابعه الكثير على مستوى العالم، وتعرض أرطغرل 138 اليوم الأربعاء الذي يوافق 6 مارس، ويتوقع متابعون المسلسل أن تكون الحلقة 138 من أرطغرل من أقوى الحلقات وأكثرها تشويقاً وفي انتظار بث الحلقة غداً على القناة الحصرية للمسلسل TRT القناة التركية الأولى في الموعد الأسبوعي لإذاعة الحلقة يوم الأربعاء الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والثامنة والنصف بتوقيت السعودية ، ولكن الحلقة تكون غير مترجمة لذلك يتم عرض أرطغرل 138 على موقع النور مترجم، في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، فيما يصنف مشاهدي المسلسل أرطغرل 138 بأنها ستكون من أقوى الحلقات على المستوى الدرامي.



اقرأ أيضا..اتفرج اليوم الأربعاء على الحلقة 138 قيامة أرطغرل كاملة بجودة عالية على الخليج 365 مترجمة من موقع النور وتعرض على قنوات فور شباب وقطر واليرموك



من القنوات التي تعرض أرطغرل 138، القناة الأولى التركية TRT1 يوم الأربعاء من كل أسبوع 8:30 مساءاً بتوقيت مصر، 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قناة القدس.. يوميًا الساعة العاشرة مساءً عدا الجمعة.

قناة دعوة، الخميس من كل أسبوع 7:30مساء، والجمعة "إعادة" الساعة 12:30 ظهرا.

قناة اليرموك، الخميس7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساءا بتوقيت السعودية، الجمعة "إعادة" 1:00 ظهرا.

ويعد مسلسل قيامة أرطغرل من إنتاج تيكدين فيلم وتأليف محمد بوزداغ، وإخراج متين قوناي، ومن بطولة أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار وديم بالتيش وعثمان سويكوت، ونشاهد مجهودهم في إعلانات الحلقة 138 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة دعوة وقناة وطن وقناة trt1 التركية وبعدها موقع النور مترجمة إلى العربية.